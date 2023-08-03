Теперь же Москва "возвращает" эти ракеты. Речь идет о ракетах Х-55. Их по соглашению 1999 года Украина отдала 575 единиц. Журналисты обнаружили доказательства того, что эти ракеты россияне применяют для ударов по Украине.

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Ялта и 575 украинских ракет в обмен на газ

В ноябре 1999 правительство Украины подписало с Кремлем соглашение в Ялте. В нем говорилось, что Украина отдает России восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55 и оборудование для самолетов. За это Москва "списала газовый долг" на сумму 275 миллионов гривен. Именно на такую сумму оценили переданное украинское оружие.

Со стороны Украины это соглашение подписывал премьер-министр Валерий Пустовойтенко, а в России к власти пришел Владимир Путин. Пустовойтенко отказался от каких-либо комментариев по этому поводу. Отказались комментировать это соглашение и глава МИД тех времен Борис Тарасенко, первый вице-премьер Анатолий Кинах, вице-премьер по экономике Сергей Тигипко.

Тогдашний глава Минобороны Александр Кузьмук чуть ли не единственный из поддерживавших тогда соглашение прокомментировал это. По его словам, согласно договорам о добрососедстве с Россией в 1997 году, Украина не использовала бомбардировочные и не могла таким образом использовать ракеты Х-55. Тогда в Киеве никто не думал о подобных последствиях от такого решения.

А вот тогдашний нардеп Юрий Костенко заявил, что передачи России ракет и бомбардировщиков, способных переносить ядерное оружие, не подпадали под действие договоров о сокращении стратегического вооружения или ядерного разоружения Украины. Более того, по его словам, Верховная Рада не ратифицировала Ялтинский договор, который подписали Путин и Пустовойтенко, поэтому считает его государственной изменой. Однако в документах того времени глава МИД Тарасенко обосновывал отсутствие ратификации тем, что само соглашение с Путиным опиралось на те договоры, которые Верховная Рада уже ратифицировала.

Однако тогдашний руководитель НАК "Нафтогаз" Игорь Диденко утверждает, что предварительно передача этого оружия России была согласована с США. Но вот Стивен Пайфер – дипломат, который был послом США в Украине в 1999 году – утверждает, что Украина принимала решение сама, а американская сторона была уже осведомлена о факте.

Расследование "Схем" о ракетах Х-55: смотрите видео

Сколько Х-55 из переданных Киевом Россия уже запустила по Украине

В распоряжении журналистов "Схэм" оказался список переданных ракет с серийными номерами и их сопоставили с некоторыми из обломков сбитых ракет Х-55. И среди них обнаружили следующие ракеты:

обломки 3 ракет Х-55, сбитых украинским ПВО в январе, мае и апреле 2023 года – из тех, которые передала Украина;

"украинским" оказалась и ракета, которая в декабре 2022 года попала в жилой дом в Киеве и убила женщину;

еще одна из тех ракет попала в дом на Киевщине, в результате чего пострадал ребенок.

Еще несколько ракет идентифицировали по фотографиям от правоохранительных органов. В общей сложности журналисты пока обнаружили более десятка ракет, которые Россия "вернула" Украине, запустив их. Однако следует понимать, что общая цифра может быть больше в разы.

Зачем Россия пускает по Украине носители ядерных зарядов

Х-55 – носители ядерного оружия, поэтому не удивительно, что Украине в конце 90-х эти ракеты стали не нужны, ведь мы отдали Москве все наше оружие массового поражения. О рисках того, что Россия вторгнется в Украину и будет бить этими ракетами – мало кто думал.

Почему тогда Россия сейчас использует эти ракеты? Следует понимать, что Россия использует все, что имеет. Дефицит новых ракет рождает то, что нас обстреливают советскими неточными боеприпасами. Ракеты Х-55 так вообще не имеют боевой части и неточные. Основная угроза этих ракет – кинетическая энергия и остатки топлива, которые могут взорваться.

Россию не интересует точность удара и какая-либо конкретная цель – Россию интересует террор и запугивание. Поэтому принципиальной разницы, какие ракеты запускать и куда – особо нет. Куда бы ни попали, минобороны Кремля все равно скажет, что "уничтожили военный объект", даже когда все полосы мировых СМИ показывают фото уничтоженного жилого дома ракетой.