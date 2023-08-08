На сегодняшний день оккупанты проводят постоянные штурмы к северу от Бахмута. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что происходит на разных направлениях

По словам Маляр, на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях продолжаются тяжелые бои. В частности, оккупанты проводят постоянные штурмы к северу от Бахмута. Они хотят вернуть утраченные позиции, но украинские военные отбивали их.

На Юге наши бойцы постепенно продвигаются, но наступать там очень сложно из-за минировок и обстрелов.

Мы фиксируем уже несколько недель очень ощутимое увеличение количества обстрелов. Чтобы были понятны цифры, если на прошлой неделе в понедельник я еще озвучивала цифру около 8 тысяч обстрелов в неделю, то уже в этот понедельник около 9 тысяч обстрелов в неделю,

– отметила Маляр.

Она подчеркнула, что враг пытается остановить наших военных. Они израсходовали уже около полумиллиона боеприпасов. Однако результаты наступления ВСУ все равно есть.

"И главный наш результат, что у нас не продвинулся враг. Я считаю, что это гораздо более важный результат, чем все остальное", – подчеркнула замминистра обороны.

Отмечается, что ВСУ отразили наступления окупантов на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

Авдеевку они хотят оцепить, у них не получается это сделать. Они там задействовали и артиллерию и авиацию, но окружать не могут. Марьинку они пытаются полностью взять под контроль, ничего у них не получается,

– добавила Маляр.

Кстати, на Таврическом направлении идет работа ВСУ. Есть продвижение вперед и движение продолжается. Артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1475 огневых задач.

Потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 171 человек (погибшие – 46, раненые – 123, пленные – 2). Также уничтожены 28 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 11 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 1 единица средств ПВО, 2 БпЛА, 7 единиц автомобильной техники.

Кроме этого, было уничтожено 3 склада боеприпасов врага.

Россия использовала почти полмиллиона снарядов

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что за прошедшую неделю на Лимано-Купянском направлении российская армия использовала около 450 тысяч артиллерийских снарядов.

Также за минувшие сутки оккупанты в Луганской области нанесли 508 обстрелов из артиллерии, 14 авианалетов и 12 боестолкновений. В то же время украинские военные за сутки уничтожили 32 кафира, еще 83 ранили. Кроме этого, уничтожен новейший российский танк Т-90, два миномета и блиндаж.

Напомним, что накануне российские военные потеряли очередной драгоценный вертолет Ка-52. Украинские бойцы сбили "Аллигатора" в районе села Роботино, где продолжаются активные бои.