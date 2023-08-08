На сьогодні окупанти проводять постійні штурми на північ від Бахмута. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відбувається на різних напрямках

За словами Маляр, на Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках тривають важкі бої. Зокрема, окупанти проводять постійні штурми на північ від Бахмута. Вони хочуть повернути втрачені позиції, але українські військові їх відбивали.

На Півдні наші бійці поступово просуваються, але наступати там дуже складно через мінування та обстріли.

Ми фіксуємо вже протягом кількох тижнів дуже відчутне збільшення кількості обстрілів. Щоб були зрозумілі цифри, якщо минулого тижня у понеділок я ще озвучувала цифру близько 8 тисяч обстрілів за тиждень, то вже цього понеділка близько 9 тисяч обстрілів за тиждень,

– зазначила Маляр.

Вона наголосила, що ворог намагається зупинити наших військових. Вони витратили вже близько пів мільйона боєприпасів. Однак результати наступу ЗСУ все одно є.

"І головний наш результат, що у нас не просунувся ворог. Я вважаю, що це набагато важливіший результат, ніж все інше", – підкреслила заступниця міністра оборони.

Зазначається, що ЗСУ відбили наступи окупантів на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Лиманському напрямках.

Авдіївку вони хочуть оточити, у них не виходить це зробити. Вони там задіяли і артилерію, і авіацію, але оточувати не можуть. Мар'їнку вони намагаються повністю взяти під контроль, нічого у них не виходить,

– додала Маляр.

До речі, на Таврійському напрямку триває робота ЗСУ. Є просування вперед і рух триває. Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1 475 вогневих завдань.

Втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 171 особу (загиблі – 46, поранені – 123, полонені – 2). Також знищено 28 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 11 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 1 одиниця засобів ППО, 2 БпЛА, 7 одиниць автомобільної техніки.

Окрім цього, було знищено 3 склади боєприпасів ворога.

Росія використала майже пів мільйона снарядів

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що за минулий тиждень на Лимано-Куп'янському напрямку російська армія використала близько 450 тисяч артилерійських снарядів.

Також за минулу добу окупанти на Луганщині завдали 508 обстрілів з артилерії, 14 авіанальотів та 12 боєзіткнень. Водночас українські військові за добу знищили 32 окупантів, ще 83 поранили. Окрім цього, знищено новітній російський танк Т-90, два міномети та бліндаж.

Нагадаємо, що напередодні російські військові втратили черговий дорогоцінний вертоліт Ка-52. Українські бійці збили "Алігатора" в районі села Роботине, де тривають активні бої.