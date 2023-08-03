Як і у десятках міст на Донбасі, після повномасштабного вторгнення у Вугледарі фактично не залишилось жодного цілого будинку: всюди побиті вікна, у стінах діри від прильотів.
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ЗСУ відтіснили окупантів зі східної околиці Вугледара
Росіяни випалюють вулиці магнієвими снарядами. Вони не є аж такими небезпечними, але завдають шкоди будівлям. Такої "розкоші", як світло та газ, у Вугледарі немає.
Вугледар після 17 місяців боїв: дивіться відео
Як розповів старший сержант роти із позивним "Веспер", бої за Вугледар були пекельними: росіяни десятками та сотнями гинули від 155 снарядів, їхня техніка підривалась на протитанкових мінах, після чого наші таранили ворога просто в лоб.
Як виглядає Вугледар / Фото "Український Свідок"
Росіяни змогли дійти до східної околиці Вугледара, але ЗСУ їх звідти відтіснили. Зараз тут значно спокійніше, ніж взимку. Активні штурмові дії окупанти припинили приблизно у квітні.
Чому не варто чекати швидкого прориву ЗСУ на Сході
"Очікувати таких швидких результатів, які ЗСУ мали на Харківщині та Херсонщині минулого року, на Сході під час контрнаступу не варто, – вважає 27-річний боєць. – Зараз противник вибудував кращу оборону, в нього достатньо резервів. І мотивації також вистачає".
При цьому "Веспер", який на війні з 2015 року, не може сказати, що зараз у росіян є значна перевага в артилерії.
"Під Сєверодонецьком та Лисичанськом співвідношення в артилерії було приблизно 1 до 20, – каже він. – А зараз… артилерії в них багато, але якості такої, як у нас, вони не мають. Наші 155-і дуже точні та можуть якісно затикати дірки в обороні".
Українські військові у Вугледарі / Фото "Український Свідок"
У Вугледарі залишилось не більше сотні людей
Військовий із позивним "Пастор" називає себе євангельським християнином. "Я не вбиваю людей, – каже мінометник. – Я нищу ворогів".
Антон – один із цивільних, який залишається у місті. Він еквілібрист, навчався у Києві, а наразі живе у Вугледарі й виїжджати не хоче.
Вугледар під час війни / Фото "Український свідок"
За час повномасштабної війни у місті, каже, багато чого переосмислив. При цьому Антон вчить китайську та іспанську, тренується кожен день, готуючись до майбутніх виступів.
Воду та продукти цивільним, які лишаються у місті, привозять волонтери та капелани. Електроприлади жителі Вугледара заряджають генераторами. З 15 тисяч містян тут залишилось не більше сотні людей.