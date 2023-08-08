Лише за минулу добу статистику втрат країни-агресора поповнили ще 560 російських військових. Загалом українські воїни очистили землю від 250 800 окупантів.
До речі Розвідники ГУР знищили ракетний підрозділ ворога на лівобережжі Херсонщини
Втрати ворога в техніці
- Танків – 4254 (+10),
- бойових броньованих машин – 8278 (+8),
- артилерійських систем – 4996 (+19),
- РСЗВ – 709 (+0),
- засобів ППО – 468 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 312 (+1),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4),
- крилатих ракет – 1377 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7460 (+9),
- спеціальної техніки – 737 (+2).
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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
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Українські захисники збили ще один Ка-52 з ПЗРК
Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, бійці 47-ї бригади знищили ворожий "Алігатор". Ка-52 збили з ПЗРК у районі села Роботине Запорізької області, де тривають активні бої.