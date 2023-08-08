Только за минувшие сутки статистику потерь страны-агрессора пополнили еще 560 российских военных. В целом украинские воины очистили землю от 250 800 оккупантов.
Кстати говоря Разведчики ГУР уничтожили ракетное подразделение врага на левобережье Херсона
Потери врага в технике
- Танков – 4254 (+10),
- боевых бронированных машин – 8278 (+8),
- артиллерийских систем – 4996 (+19),
- РСЗО – 709 (+0),
- средств ПВО – 468 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 312 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4158 (+4),
- крылатых ракет – 1377 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7460 (+9),
- специальной техники – 737 (+2).
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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
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Украинские защитники сбили еще один Ка-52 с ПЗРК
Накануне командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, бойцы 47-й бригады уничтожили вражеский "Аллигатор". Ка-52 сбили с ПЗРК в районе села Роботино Запорожской области, где продолжаются активные бои.