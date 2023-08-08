Только за минувшие сутки статистику потерь страны-агрессора пополнили еще 560 российских военных. В целом украинские воины очистили землю от 250 800 оккупантов.

Кстати говоря Разведчики ГУР уничтожили ракетное подразделение врага на левобережье Херсона

Потери врага в технике

Танков – 4254 (+10),

боевых бронированных машин – 8278 (+8),

артиллерийских систем – 4996 (+19),

РСЗО – 709 (+0),

средств ПВО – 468 (+1),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 312 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4158 (+4),

крылатых ракет – 1377 (+0),

кораблей /катеров - 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 7460 (+9),

специальной техники – 737 (+2).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

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Украинские защитники сбили еще один Ка-52 с ПЗРК

Накануне командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, бойцы 47-й бригады уничтожили вражеский "Аллигатор". Ка-52 сбили с ПЗРК в районе села Роботино Запорожской области, где продолжаются активные бои.