Попри відмазки окупантів, пошкодження корабля – це болісна втрата для ворожого флоту. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Які завдання виконував "Оленегорський горняк"

Росія всього має близько шести великих десантних корабелів. "Оленегорський горняк" міг здійснювати рейси у Крим, перевозячи у режимі порома велику кількість техніки й особового складу. Адже Кримський міст зараз пошкоджений і буде зрештою зруйнований.

Його (Кримський міст – 24 Канал) СБУ разом з моряками доб'ють. У них удари непогано виходять,

– мовив Світан.

Після знищення незаконно побудованого мосту через Керчинську протоку ВДК (Великий десантний корабель – 24 Канал) могли б допомогти росіянам перекидати техніку й боєприпаси в Крим. А якщо ми хоча б декілька таких суден підіб'ємо чи потопимо, то відріжемо систему постачання воєнної амуніції на півострів.

Якщо всі, то взагалі добре,

– зазначив військовий експерт.

Як зауважив Світан, ще треба буде добити військові легальні цілі – пороми, які також зараз виконують військові завдання. Вони перекидають військову техніку через Керчинську протоку.

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Удар по "Оленегорському горняку": коротко