Попри відмазки окупантів, пошкодження корабля – це болісна втрата для ворожого флоту. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Які завдання виконував "Оленегорський горняк"
Росія всього має близько шести великих десантних корабелів. "Оленегорський горняк" міг здійснювати рейси у Крим, перевозячи у режимі порома велику кількість техніки й особового складу. Адже Кримський міст зараз пошкоджений і буде зрештою зруйнований.
Його (Кримський міст – 24 Канал) СБУ разом з моряками доб'ють. У них удари непогано виходять,
– мовив Світан.
Після знищення незаконно побудованого мосту через Керчинську протоку ВДК (Великий десантний корабель – 24 Канал) могли б допомогти росіянам перекидати техніку й боєприпаси в Крим. А якщо ми хоча б декілька таких суден підіб'ємо чи потопимо, то відріжемо систему постачання воєнної амуніції на півострів.
Якщо всі, то взагалі добре,
– зазначив військовий експерт.
Як зауважив Світан, ще треба буде добити військові легальні цілі – пороми, які також зараз виконують військові завдання. Вони перекидають військову техніку через Керчинську протоку.
Наскільки втрата "Оленегорського горняка" болісна для російського флоту: дивіться відео
Удар по "Оленегорському горняку": коротко
- Вранці 4 серпня пролунали вибухи у місті Новоросійськ, що у Краснодарському краї. У мережі місцеві жителі повідомляли, було чути постріли автоматів, з яких, ймовірно, намагалися збити невідомі дрони. Після цього у воді наче "щось спалахнуло".
- У ході спільної операції СБУ та ВМС був підбитий корабель "Оленегорський горняк" у Новоросійську. Він отримав серйозну пробоїну та не зможе наразі виконувати бойові завдання. З'явилося відео атаки на десантний корабель.
- У російському міноборони також заявили, що великий десантний корабель "Оленегорський горняк" і катер П-349 "Суворовец" буцімто відбили атаку двох дронів. Проте вже зранку стало очевидним, що загарбники вкотре брешуть.
- Після підбиття корабля "Оленегорський горняк" росіяни почали бідкатись, як судно могли пошкодити, якщо всі атаки "дронів" відбили, а також усвідомили, що не варто публікувати наслідки підбиття у мережу.