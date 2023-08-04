Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала в етері телемарафону атаку на російський корабель "Оленегорський горняк". Журналісти в неї поцікавилися, чи приймало це судно участь у бойових діях на території нашої держави, передає 24 Канал.

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Як Росія застосувала це корабель

Гуменюк заявила, що у неї немає достовірної інформації щодо можливої прямої участі "Оленегорського горняка" саме у бойових діях. За її словами, якщо на ці дані буде попит, то їх проаналізують та оприлюднять.

Речниця ОК "Південь" повідомила, що росіяни використовували судно "Оленегорський горняк" як дублікат поромної переправи. За її словами, корабель також займався перевезеннями російських військових вантажів у Керченській протоці.

Як пояснила Гуменюк, після послаблення пропускних потужностей Кримського мосту росіяни почали використовувати великі десантні кораблі як пороми. Вони перевозили вантажі вздовж поромної переправи. Наші захисники спостерігали за цим протягом тривалого часу.

Що відомо про атаку на корабель "Оленегорський горняк"