Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый рассказал 24 Каналу, что защитники немедленно реагируют на все попытки россиян поправить свою ситуацию с вооружением.

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"Враг пытается компенсировать [потери в технике]. Они начали более мощно использовать дроны-камикадзе, в общем беспилотную авиацию, радиоэлектронную борьбу. Поэтому мы стараемся немедленно на это отвечать", – отметил Череватый.

Враг пытается заменить утраченную технику: смотрите видео

Россияне используют списанную технику

Если в начале полномасштабной войны было много БМП-3 – новейшей боевой машины пехоты оккупантов, то теперь большей частью БМП-2 или даже БМП-1, которую они сняли с вооружения.

Похожая ситуация с бронетранспортерами. До великой войны россияне кичились своим новейшим БТР-82, где вместо пулемета уже установлена автоматическая пушка по примеру БМП. Однако теперь на поле боя более старые модели – БТР-80 и даже БТР-70.

Все меньше встречаются новые модели танков Т-90 и Т-80. Теперь ВСУ часто видят базовый танк Т-72 ранних модификаций.

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