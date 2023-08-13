Вытащить из-под завалов живым удалось только 12-летнего мальчика. К сожалению, Кремль убил семейную пару и их маленькую дочь.

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Что известно об ужасной трагедии в Херсонской области

Глава Министерства внутренних дел рассказал, что в Широкой Балке в результате вражеских артиллерийских обстрелов погиб местный житель и семья: муж, жена и их дочь, которая родилась только 23 дня назад.

12-летний сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Состояние ребенка критическое,

– объяснил Клименко.

К сожалению, уже в 13:04 Херсонская областная прокуратура сообщила, что 12-летний мальчик умер в больнице.

"Вражеский снаряд унес жизни двоих детей и их родителей. В результате российских обстрелов по состоянию на 13:00 погибли семь гражданских лиц", – уточнили в прокуратуре.

Россия убила семью в Херсонской области / Фото Игоря Клименко и Херсонской прокуратуры

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Игорь Клименко заявил, что еще 12 прилетов было в Станиславе. Там погибли двое мужчин и ранена одна женщина (ей оказывают медицинскую помощь).

"Террористы добровольно никогда не прекратят убивать мирных людей. Террористов нужно остановить. Силой. Другого они не понимают", – заявил министр.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным погибших.

Семью убил один снаряд

Херсонская областная прокуратура заявила, что начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

По данным следствия, 13 августа около 10:00 российские военные совершили массивный обстрел населенных пунктов Станиславской общины области. В результате попадания вражеских снарядов в частные дома погибли шесть гражданских лиц,

– заявили в прокуратуре.

К сожалению, один вражеский снаряд унес жизни трех членов одной семьи: супругов и их месячной дочери. В тяжелом состоянии из-под завалов достали еще одного мальчика. Он находится в больнице.

Кроме того, там вспыхнули, по меньшей мере, четыре частных дома, враг обстрелял также населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. Там 5 раненых, однако данные уточняются.

Россия убивает украинских детей