Витягнути з-під завалів живим вдалось тільки 12-річного хлопчика. На жаль, Кремль вбив сімейну пару та їхню маленьку донечку.

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Що відомо про жахливу трагедію на Херсонщині

Очільник Міністерства внутрішніх справ розповів, що в Широкій Балці внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув місцевий мешканець і сім'я – чоловік, дружина та їхня донечка, яка народилась тільки 23 дні тому.

12-річного сина госпіталізували у тяжкому стані. Стан дитини критичний,

– пояснив Клименко.

На жаль, вже о 13:04 Херсонська обласна прокуратура повідомила, що 12-річний хлопчик помер у лікарні.

"Ворожий снаряд забрав життя двох дітей та їх батьків. Внаслідок російських обстрілів станом на 13:00 загинуло сім цивільних осіб", – уточнили в прокуратурі.

Росія вбила сім'ю у Херсонській області / Фото Ігоря Клименка та Херсонської прокуратури

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Ігор Клименко заявив, що ще 12 прильотів було в Станіславові. Там загинули двоє чоловіків та поранена одна жінка (їй надають медичну допомогу).

"Терористи добровільно ніколи не припинять вбивати мирних людей. Терористів потрібно зупинити. Силою. Іншого вони не розуміють", – заявив міністр.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблих.

Сім'ю вбив один снаряд

Херсонська обласна прокуратура заявила, що почала досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними слідства, 13 серпня близько 10:00 російські військові здійснили масивний обстріл населених пунктів Станіславської громади області. Унаслідок влучення ворожих снарядів у приватні будинки загинуло шестеро цивільних осіб,

– заявили в прокуратурі.

На жаль, один ворожий снаряд забрав життя трьох членів однієї родини: подружжя та їхньої місячної донечки. У важкому стані з-під завалів дістали ще одного хлопчика. Він в лікарні.

Окрім того, там спалахнули щонайменше чотири приватних будинки, ворог обстріляв також населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Там 5 поранених, проте дані уточнюються.

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