Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк намекнула, что россияне в очередной раз соврали. Сделала она это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что сказала Гуменюк про "атаку" росиян на гражданское судно

Она отметила, что 13 августа прозвучали исключительно заявления минобороны страны-агрессорки. Эти сообщения не подтвердил ни один из официальных источников.

Считаю, что нужно обращать на это внимание и помнить об особенностях гибридной войны. Когда происходят какие-то события, в которых задействовано несколько участников, обязательно есть точка зрения одного, другого, третьего,

– объяснила Гуменюк.

Руководитель объединенного прессцентра ОК "Юг" отметила, что на сегодняшний день мы имеем только демонстрацию агрессии минобороны России. Оккупанты всеми силами пытаются обозначить свое господство в Черном море.

Вроде бы они (россияне – 24 канал) способны остановить судно, поднять авиацию и ничего им за это не будет. Типа "осмотреть и отпустить",

– добавила она.

Гуменюк подчеркнула, что на сегодняшний день эта версия никем больше не подтверждена. Она задала риторический вопрос, можно ли доверять стране-агрессорке. Представитель ОК "Юг" напомнила, что информационная война продолжается так же мощно, как и огневое поражение.

Какая ситуация в Черном море

Гуменюк заявила, что ОК "Юг" с военной точки зрения оценивает ситуацию в Черном море как стабильно напряженную. Ведь там находится развернутая корабельная группировка российских захватчиков. Это боевые корабли, суда снабжения, а также пограничная служба России с катерами и кораблями патрульного типа.

По ее словам, россияне пытаются контролировать побережье вдоль временно оккупированного Крыма и максимально разоблачать надводную обстановку с помощью боевых кораблей. А на судах снабжения могут находиться, в частности, разведывательные БПЛА, которые также могут сбрасывать боеприпасы.

Что этому предшествовало