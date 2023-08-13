Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк натякнула, що росіяни вкотре збрехали. Зробила вона це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що сказала Гуменюк про "атаку" росіян на цивільне судно

Вона наголосила, що 13 серпня пролунали виключно заяви від міноборони країни-агресорки. Ці повідомлення не підтвердило жодне з офіційних джерел.

Вважаю, що треба на це звертати увагу і пам'ятати про особливості гібридної війни. Коли відбуваються якісь події, в яких задіяно кілька учасників, обов'язково є точка зору одного, іншого, другого, третього,

– пояснила Гуменюк.

Керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" зазначила, що на сьогодні ми маємо тільки демонстрацію агресії міноборони Росії. Окупанти усіма силами намагаються позначити своє панування в Чорному морі.

Нібито вони (росіяни – 24 канал) здатні зупинити судно, підняти авіацію і нічого їм за це не буде. Типу "оглянути і відпустити",

– додала вона.

Гуменюк наголосила, що на сьогодні ця версія ніким більше не підтверджена. Вона поставила риторичне питання, чи можна довіряти країні-агресорці. Речниця ОК "Південь" нагадала, що інформаційна війна триває так само потужно, як і вогневе ураження.

Яка ситуація в Чорному морі

Гуменюк заявила, що ОК “Південь” з військової точки зору оцінює ситуацію в Чорному морі як стабільно напружену. Адже там перебуває розгорнуте корабельне угруповання російських загарбників. Це бойові кораблі, судна забезпечення, а також прикордонна служба Росії з катерами й кораблями патрульного типу.

За її словами, росіяни намагаються контролювати узбережжя вздовж тимчасово окупованого Криму та максимально викривати надводну обстановку за допомогою бойових кораблів. А на суднах забезпечення можуть перебувати, зокрема, розвідувальні БпЛА, що знатні також скидати боєприпаси.

Що цьому передувало