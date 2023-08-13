Информацию об инциденте рассказало российское минобороны 13 августа. По их данным, судно остановили на рассвете ориентировочно в 6:40 по российскому времени в юго-западной части Черного моря, пишет 24 Канал.

Смотрите также У Зеленского объяснили, почему "зерновой коридор" заработает без России

Россия открывала "предупредительный огонь" по судну в Черном море

Экипаж корабля "Василий Быков" военно-морских сил России принудительно остановил в Черном море сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавшей в украинский порт Измаил,

– заявили российские пропагандисты со ссылкой на их минобороны.

Россияне сказали, что якобы судно "Сукра Окан" "не отреагировало" на требование остановиться для осмотра "перевозки запрещенных грузов".

После этого российские захватчики решили открыть "предупредительный огонь" из автоматического стрелкового оружия, чтобы принудительно остановить судно.

По их данным, для осмотра сухогруза из "Василия Быкова" подняли вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.

По результатам радиопереговоров, судно остановило ход, "смотровая группа" высадилась на сухогруз. После завершения работы "смотровой группы" на борту "Сукра Окан" судно продолжило движение в порт Измаил,

– заявили оккупанты.

Что этому предшествовало