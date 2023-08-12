Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, для полноценного экспорта зерна следует решить еще несколько вопросов.

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Подоляк рассказал о работе "зернового коридора"

По словам Подоляка, в случае агрессии со стороны России по "зерновому коридору" Черноморский флот и некоторые компоненты других флотов уничтожат.

Россия начинает осознавать, что Черноморская акватория – это не море внутренней юрисдикции. И что будет очень больно. И Президент Украины сказал очень четко: "Будете наносить удары, будем тогда уничтожать флот, и до конца войны у вас Черноморского флота с элементами Тихоокеанского, Северного и Балтийского флотов не будет",

– заявил советник руководителя ОП.

Он добавил, что для запуска "зернового коридора" нужно решить еще 2 вопроса:

Первое – сухопутные коридоры. Они не разрешают вывозить зерно в большом объеме.

Второе – сейчас идет обсуждение возможности и подготовка судна, которое будет пытаться пройти по коридору в рамках соответствующего до сих пор юридического договора с ООН и Турцией.

"Попробуем привлечь даже водный коридор", – подытожил Подоляк.

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