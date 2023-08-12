Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, для полноценного экспорта зерна следует решить еще несколько вопросов.
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Подоляк рассказал о работе "зернового коридора"
По словам Подоляка, в случае агрессии со стороны России по "зерновому коридору" Черноморский флот и некоторые компоненты других флотов уничтожат.
Россия начинает осознавать, что Черноморская акватория – это не море внутренней юрисдикции. И что будет очень больно. И Президент Украины сказал очень четко: "Будете наносить удары, будем тогда уничтожать флот, и до конца войны у вас Черноморского флота с элементами Тихоокеанского, Северного и Балтийского флотов не будет",
– заявил советник руководителя ОП.
Он добавил, что для запуска "зернового коридора" нужно решить еще 2 вопроса:
- Первое – сухопутные коридоры. Они не разрешают вывозить зерно в большом объеме.
- Второе – сейчас идет обсуждение возможности и подготовка судна, которое будет пытаться пройти по коридору в рамках соответствующего до сих пор юридического договора с ООН и Турцией.
"Попробуем привлечь даже водный коридор", – подытожил Подоляк.
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Россия вышла из зерновой сделки и уничтожает инфраструктуру Украины
- Зерновое соглашение последний раз продлили 17 мая 2023 года на 2 месяца. В июле Россия в одностороннем порядке вышла из него и начала угрожать нанесением ударов по судам, следующим в акватории Черного моря к украинским портам.
- В свою очередь, Киев также заявил, что суда, которые будут направляться в порты России, тоже могут рассматриваться как военные цели.
- Россия начала серию массированных атак на украинские порты. Одна из них произошла ночью 2 августа. Оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру в Одесской области, в результате чего пострадало почти 40 тысяч тонн зерна.
- Следует заметить, что недавно украинская разведка перехватила секретный доклад для высшего руководства Кремля, который раскрывает как Россия препятствовала работе зерновой сделки.