Он также объяснил, насколько реалистична такая версия. К сожалению, тогда в результате взрыва пострадали люди. Звук был таким, словно началось землетрясение.

Смотрите также Не просто совпадение: в ГУР предполагают, что Россия может быть причастна к взрывам в порту Турции

Какая может быть причина взрыва в турецком порту

Ахмет Гюльдал объяснил, что взрыв прогремел в портовой зоне, в которую не прошедшие проверку на безопасность не могут войти.

Будь то государственный служащий, работник или собственник предприятия, они не могут войти. Все возможности, конечно, будут оценены, но эта возможность (диверсии – 24 Канал) рассматривается как более слабая,

– заявил глава Турецкого зернового совета.

Он также добавил, что они уже проверили все камеры слежения в порту. По его словам, точную причину взрыва назовут только после завершения расследования.

Обратите внимание! Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отмечал, что к инциденту может быть причастна Россия. По его словам, произошедшие в порту события "очень странные". Юсов заметил, что взрыв элеватора произошел в преддверии возможного визита путинского диктатора в Турцию.

Что известно о взрыве в турецком порту