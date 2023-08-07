Эрдоган на переговорах с Путиным намерен предложить возобновить мирные переговоры по Украине. Об этом пишут российские государственные агенства.
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Когда Путин может встретиться с Эрдоганом
По предварительной информации, Путина ждут в Турции в последнюю неделю августа. На переговорах президенты обеих стран обсудят возобновление зернового соглашения.
Будет обсуждаться ход российско-украинской войны, дипломатические контакты Турции для прекращения войны и Черноморская зерновая инициатива, из которой Россия вышла в одностороннем порядке. В этом контексте будут пересмотрены стратегии, которых будет придерживаться Турция, чтобы снова заработал зерновой коридор. Кроме того, будет оценен возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце этого месяца,
– заявили в издании Hürriyet.
Что этому предшествовало
- Напомним, что 2 августа Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. Они договорились о визите российского диктатора в Турцию.
- Эрдоган неоднократно говорил, что хочет поговорить с Путиным о возобновлении соглашения, которое позволило вывозить украинское зерно из портов на Черном море.
- Президент Турции во время разговора с Путиным сказал, что: долговременное прекращение Черноморской инициативы не приносит никому пользы; больше всего пострадают страны, нуждающиеся в зерне и имеющие низкие доходы; цены на зерновые культуры, снизившиеся на 23% во время действия зерновой сделки, увеличились на 15% за последние две недели.
- Кстати, у Путина заявили, мол, он снова говорил Эрдогану о том, что якобы из-за "отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продолжение потеряло смысл".