Эрдоган на переговорах с Путиным намерен предложить возобновить мирные переговоры по Украине. Об этом пишут российские государственные агенства.

Обратите внимание Путин удобен для Эрдогана: может ли Турция сдать диктатора в Гаагу

Когда Путин может встретиться с Эрдоганом

По предварительной информации, Путина ждут в Турции в последнюю неделю августа. На переговорах президенты обеих стран обсудят возобновление зернового соглашения.

Будет обсуждаться ход российско-украинской войны, дипломатические контакты Турции для прекращения войны и Черноморская зерновая инициатива, из которой Россия вышла в одностороннем порядке. В этом контексте будут пересмотрены стратегии, которых будет придерживаться Турция, чтобы снова заработал зерновой коридор. Кроме того, будет оценен возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце этого месяца,

– заявили в издании Hürriyet.

Что этому предшествовало