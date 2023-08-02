Также политики договорились о визите Владимира Путина в Турцию. Перед этим главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснял, что Эрдоган может дожать Путина вернуться к зерновой сделке.
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Что известно о разговоре Эрдогана с Путиным
Реджеп Эрдоган заявил в разговоре с Путиным, что во время российско-украинской войны "не следует принимать меры для эскалации". Кроме того, турецкий президент указал на важность Черноморской инициативы и добавил, что она является "мостиком мира".
Президент Турции во время разговора с Владимиром Путиным сказал, что:
- долговременное прекращение Черноморской инициативы не приносит никому пользы;
- больше всего пострадают страны, нуждающиеся в зерне и имеющие низкие доходы;
- цены на зерновые культуры, снизившиеся на 23% во время действия зерновой сделки, увеличились на 15% за последние две недели.
Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатии для продолжения Черноморской инициативы,
– сообщили в канцелярии Эрдогана.
Что заявили в Кремле
У Путина заявили, мол, он снова говорил Эрдогану о том, что якобы из-за "отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продолжение потеряло смысл".
Диктатор также сказал, что они договорились о продлении контактов на разных уровнях, включая подготовку возможной встречи.
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Что этому предшествовало
- 17 июля Россия заявила о выходе из зернового соглашения. Также Кремль сказал, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
- Кроме того, российские захватчики начали цинично обстреливать портовую инфраструктуру на Юге Украины.
- Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, писало, что якобы Эрдоган "разозлил" российские власти, когда позволил вернуться в Украину командирам "Азова". Мол, именно поэтому Путин игнорировал запросы Реджепа Эрдогана провести переговоры по продлению зернового соглашения.