Это 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он отметил, согласно структуре, Украина продает зерно прежде всего Китаю, на втором месте Испания, третьем – Турция, далее Италия, Нидерланды и Египет.
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Зерно для Африки
Страны Африки только на шестом месте, в то же время действует инициатива Grain from Ukraine. В рамках которой богатые страны покупают у нас сельскохозяйственные товары и передают их на безвозмездной основе в Африку. Это делают вышеупомянутые страны: Испания, Италия и Нидерланды.
Заявление, что Украина не поставляет в Африку зерно, ошибочно. Ведь благодаря Grain from Ukraine частично все эти товары, якобы идущие в состоятельные страны, оказываются в африканских странах на бесплатной основе, что, безусловно, лучше для Африки, чем платить деньги.
"Поэтому здесь четкая манипуляция со стороны Путина", – подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований.
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Россия стоит за проблемами с едой
Что касается решимости международного общества, то здесь вопрос к дипломатии, к переговорам с африканскими странами и странами Ближнего Востока и объяснение им того, что из-за действий России сразу произошел рост цен на продовольственные товары.
Безусловно, это оказывает влияние на Африку, ведь вопрос не только в том, чтобы получить товары. Вопрос в том, какова цена на них, ведь чем больше мировые цены, тем труднее бедным странам покупать эти товары.
добавил Ус.
Страна-террористка уже оказала негативное влияние на цены. Сейчас нужно работать с этими странами и четко объяснять, что именно Россия стоит за их проблемами с едой и ценами на продукты питания. Они также должны поддерживать инициативы, которые вынудят Россию вернуться к зерновой сделке.
"Несмотря на скепсис наших аналитиков, что Эрдоган не сможет дожать Путина, мне кажется, что он сможет как раз с помощью упомянутого Китая", – сказал Ус.
Какова позиция основных стран по зерновому соглашению
- Европа и Соединенные Штаты заинтересованы в продлении соглашения на экспорт зерна, ведь без него 40 млн тонн украинского зерна не попадут в нуждающиеся в нем страны, из-за чего там может начаться голод. К сожалению, Запад не готов обеспечить защиту торговых судов в Черном море и склоняется к дипломатическому урегулированию ситуации.
- Турция активно выступала за продление зернового соглашения. Даже после выхода России из соглашения предлагала защиту судов с украинским зерном. Однако недавно президент Турции Реджеп Эрдоган неожиданно призвал Запад выполнить условия Путина для разблокирования зернового соглашения.
- Китай заинтересован в продлении зернового соглашения, ведь он является одним из основных покупателей украинского зерна. Однако после уничтожения Россией 10 тонн предназначавшегося для Китая зерна на Одесщине в Пекине не заняли более жесткой позиции в отношении российских террористических атак.