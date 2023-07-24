Это 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он отметил, согласно структуре, Украина продает зерно прежде всего Китаю, на втором месте Испания, третьем – Турция, далее Италия, Нидерланды и Египет.

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Зерно для Африки

Страны Африки только на шестом месте, в то же время действует инициатива Grain from Ukraine. В рамках которой богатые страны покупают у нас сельскохозяйственные товары и передают их на безвозмездной основе в Африку. Это делают вышеупомянутые страны: Испания, Италия и Нидерланды.

Grain From Ukraine – гуманитарная продовольственная программа, запущенная 26 ноября 2022 года, в 90-ю годовщину начала Голодомора 1932–1933 годов, президентом Владимиром Зеленским. Она предусматривает поставки зерна в беднейшие страны Африки до конца весны 2023 года.

Заявление, что Украина не поставляет в Африку зерно, ошибочно. Ведь благодаря Grain from Ukraine частично все эти товары, якобы идущие в состоятельные страны, оказываются в африканских странах на бесплатной основе, что, безусловно, лучше для Африки, чем платить деньги.

"Поэтому здесь четкая манипуляция со стороны Путина", – подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований.

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Россия стоит за проблемами с едой

Что касается решимости международного общества, то здесь вопрос к дипломатии, к переговорам с африканскими странами и странами Ближнего Востока и объяснение им того, что из-за действий России сразу произошел рост цен на продовольственные товары.

Безусловно, это оказывает влияние на Африку, ведь вопрос не только в том, чтобы получить товары. Вопрос в том, какова цена на них, ведь чем больше мировые цены, тем труднее бедным странам покупать эти товары.

добавил Ус.

Страна-террористка уже оказала негативное влияние на цены. Сейчас нужно работать с этими странами и четко объяснять, что именно Россия стоит за их проблемами с едой и ценами на продукты питания. Они также должны поддерживать инициативы, которые вынудят Россию вернуться к зерновой сделке.

"Несмотря на скепсис наших аналитиков, что Эрдоган не сможет дожать Путина, мне кажется, что он сможет как раз с помощью упомянутого Китая", – сказал Ус.

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