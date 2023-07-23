Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог-международник Олег Лисный. Он отметил, что западные союзники не могут пройти мимо гуманитарных проблем.
Кстати Что означает для мира конец соглашения по экспорту украинского зерна, – Bloomberg
Как может измениться помощь Украине
Например, после того, как осенью 2022 года Россия усилила обстрелы украинской энергосистемы – союзники предоставили нам системы противовоздушной обороны, которые якобы и не собирались. Речь идет о Patriot, хотя раньше это казалось почти нереальным.
Я сторонник того, что Запад очень ведется на гуманитарные проблемы,
– заметил политолог.
Так, Украина играет важную роль в обеспечении мира продовольствием. Слудовательно, на пороге пищевого кризиса Запад может решиться на быстрые шаги. В частности, в вопросах предоставления нашему государству систем ПВО и истребителей.
Лисный предположил, как изменится помощь Запада: смотрите видео
"Западу нужно прекратить сдержанную, невоинственную риторику, которой там сейчас придерживаются, а рисовать конкретные перспективы для России, если она будет продолжать (террор зерновой инфраструктуры – 24 Канал)", – подчеркнул политолог.
Срыв зерновой сделки: что известно
- Впервые зерновое соглашение было подписано 22 июля 2022 года. Это трехсторонняя договоренность между ООН, Турцией и Украиной и соответственно с Россией. Ее неоднократно продлевали, а 17 июля последний раз истек срок действия инициативы.
- После ее завершения Россия начала жесткий террор Одесской области, в частности, зерновой и портовой инфраструктуры. Усиление обстрелов может свидетельствовать о том, что Россия пытается выбить у Запада определенные уступки для себя.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность из-за срыва зернового соглашения. По его мнению, возобновить поставки зерна из Украины будет сложно. Кроме того, он предупредил о подготовке Россией провокаций в Черном море "под чужим флагом".