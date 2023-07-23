Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог-международник Олег Лисный. Он отметил, что западные союзники не могут пройти мимо гуманитарных проблем.

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Как может измениться помощь Украине

Например, после того, как осенью 2022 года Россия усилила обстрелы украинской энергосистемы – союзники предоставили нам системы противовоздушной обороны, которые якобы и не собирались. Речь идет о Patriot, хотя раньше это казалось почти нереальным.

Я сторонник того, что Запад очень ведется на гуманитарные проблемы,

– заметил политолог.

Так, Украина играет важную роль в обеспечении мира продовольствием. Слудовательно, на пороге пищевого кризиса Запад может решиться на быстрые шаги. В частности, в вопросах предоставления нашему государству систем ПВО и истребителей.

Лисный предположил, как изменится помощь Запада: смотрите видео

"Западу нужно прекратить сдержанную, невоинственную риторику, которой там сейчас придерживаются, а рисовать конкретные перспективы для России, если она будет продолжать (террор зерновой инфраструктуры – 24 Канал)", – подчеркнул политолог.

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