Таку думку 24 Каналу озвучив політолог-міжнародник Олег Лісний. Він зазначив, що західні союзники не можуть пройти повз гуманітарні проблеми.
До речі Що означає для світу кінець угоди з експорту українського зерна, – Bloomberg
Як може змінитися допомога Україні
Наприклад, після того, як восени 2022 року Росія посилила обстріли української енергосистеми – союзники надали нам ті системи протиповітряної оборони, які ніби й не збиралися. Мовиться про Patriot, хоча раніше це здавалося майже нереальним.
Я прихильник того, що Захід дуже ведеться на гуманітарні проблеми,
– зауважив політолог.
Так, Україна відіграє важливу роль у забезпеченні світу продовольством. Отже, на порозі харчової кризи Захід може наважитися на швидкі кроки. Зокрема, у питаннях надання нашій державі систем ППО і винищувачів.
Лісний припустив, як зміниться допомога Заходу: дивіться відео
"Заходу треба припинити стриману, невойовничу риторику, якої там зараз дотримуються, а малювати конкретні перспективи для Росії, якщо вона надалі продовжуватиме (терор зернової інфраструктури – 24 Канал)", – наголосив політолог.
Зрив зернової угоди: що відомо
- Вперше зернову угоду підписали 22 липня 2022 року. Це тристороння домовленість між ООН, Туреччиною та Україною і, відповідно, з Росією. Її неодноразово продовжували, а 17 липня востаннє сплив термін дії ініціативи.
- Після її завершення Росія розпочала жорсткий терор Одеської області, зокрема зернової та портової інфраструктури. Посилення обстрілів може свідчити про те, що Росія намагається вибити у Заходу певні поступки для себе.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння через зрив зернової угоди. На його думку, відновити постачання зерна з України буде важко. Крім того, він попередив про підготовку Росією провокацій у Чорному морі "під чужим прапором".