Таку думку 24 Каналу озвучив політолог-міжнародник Олег Лісний. Він зазначив, що західні союзники не можуть пройти повз гуманітарні проблеми.

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Наприклад, після того, як восени 2022 року Росія посилила обстріли української енергосистеми – союзники надали нам ті системи протиповітряної оборони, які ніби й не збиралися. Мовиться про Patriot, хоча раніше це здавалося майже нереальним.

Я прихильник того, що Захід дуже ведеться на гуманітарні проблеми,

– зауважив політолог.

Так, Україна відіграє важливу роль у забезпеченні світу продовольством. Отже, на порозі харчової кризи Захід може наважитися на швидкі кроки. Зокрема, у питаннях надання нашій державі систем ППО і винищувачів.

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"Заходу треба припинити стриману, невойовничу риторику, якої там зараз дотримуються, а малювати конкретні перспективи для Росії, якщо вона надалі продовжуватиме (терор зернової інфраструктури – 24 Канал)", – наголосив політолог.

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