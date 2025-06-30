Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Сили оборони просунулися біля Олексіївки, відтіснили ворога від Сум і звільнили Андріївку

Нарада Зеленського з військовими

На нараді йшлося, зокрема, про фронт, перш за все, Покровський напрямок. Зеленський констатував, що там сконцентроване значне угруповання військ ворога, багато штурмів. Президент подякував всім нашим підрозділам, кожному воїну за стійкість.

Окремо на нараді обговорили ситуацію на Сумщині. Зеленський розповів, що тиждень тому визначили для військ спеціальні завдання, конкретні рубежі.

Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо. Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується, і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку,

– підкреслив президент.

Також додав, що Сили оборони продовжують активні дії в межах Курської операції. Український лідер наголосив, що протягом майже 10 місяців мета операції забезпечується.

Президент провів нараду з військовими й міністром оборони / Фото з телеграму Зеленського

Окрім того, була детальна розмова щодо українських дронів. Зокрема, фінансування, виконання контрактів, виробництва й постачання. Йшлося про дипстрайки, дрони-перехоплювачі й усі види дронів для передової.

Темп виробництва нарощуємо. Найближчим часом говоритиму з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв,

– заявив президент.

Зеленський наголосив, що лідерство України в технологіях війни має бути й надалі забезпечене.