Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Совещание Зеленского с военными

На совещании речь шла, в частности, о фронте, прежде всего, Покровском направлении. Зеленский констатировал, что там сконцентрирована значительная группировка войск врага, много штурмов. Президент поблагодарил все наши подразделения, каждого воина за стойкость.

Отдельно на совещании обсудили ситуацию на Сумщине. Зеленский рассказал, что неделю назад определили для войск специальные задачи, конкретные рубежи.

На сегодня определенные задачи полностью реализованы. Это важно. Российский замысел наступления на Сумщине не реализуется, и это результат каждого украинского подразделения, который действует на направлении,

– подчеркнул президент.

Также добавил, что Силы обороны продолжают активные действия в рамках Курской операции. Украинский лидер отметил, что в течение почти 10 месяцев цель операции обеспечивается.

Президент провел совещание с военными и министром обороны / Фото из телеграма Зеленского

Кроме того, был подробный разговор об украинских дронах. В частности, финансировании, выполнении контрактов, производстве и поставках. Речь шла о дипстрайках, дронах-перехватчиках и всех видах дронов для передовой.

Темп производства наращиваем. В ближайшее время буду говорить с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств,

– отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что лидерство Украины в технологиях войны должно быть и в дальнейшем обеспечено.