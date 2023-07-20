Видання зазначає, що українські зернові все одно потраплятимуть на ринок іншими маршрутами, але вищі транспортні витрати можуть негативно вплинути на посівну, яка стартує за кілька місяців і до скорочення світових поставок у довгостроковій перспективі.

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Чому Україна має такий вплив на світові продовольчі ринки

Україна є другою за величиною країною в Європі за площею, а її великі рівнини з темним родючим ґрунтом ідеально підходять для землеробства. Агропродукція з України допомогла сформувати хід європейської історії, прогодувавши населення швидкозростаючих промислових міст у 19 столітті та підтримати Радянський Союз упродовж десятиліть ізоляції,

– йдеться у статті.

До війни Україна експортувала більше зерна, ніж увесь Європейський Союз, і постачала близько половини насіння соняшнику та олії, що продаються у всьому світі. Навіть під час повномасштабного вторгнення Росії — Україна була шостою за об'ємами вантажів пшениці та третьою за об'ємами вантажів кукурудзи. Минулого сезону експорт зернових з України перевищив понад 48 мільйонів тонн.

Україна посідає третє місце серед постачальників кукурудзи

У 2022-2023 роках на країну припадає приблизно шоста частина світової торгівлі, попри війну.



Світові постачальники кукурудзи / Інфографіка USDA на 2022-2023 роки

Довідка. Видання нагадує, що зернова угода дозволила відкрити три чорноморські порти України для перевезень врожаю. Усі кораблі повинні були проходити перевірку на в’їзді та виїзді в центрі, створеному в Стамбулі, який спільно укомплектували Росія та Україна, а також Туреччина та ООН. За рік дії угоди було відвантажено майже 33 мільйони тонн агропродукції.

Чому Росія вийшла з угоди

Росія заявила, що причиною є те, що перешкоди для експорту російських добрив і продовольства не були зняті і що вона не бачить прогресу у вирішенні інших питань з транспортною логістикою та страхуванням і розморожуванням активів.

Які країни від цього найбільше постраждають

Китай, Іспанія та Туреччина були найбільшими покупцями українських продуктів харчування, що постачаються через безпечний коридор, але бідніші країни, такі як Єгипет і Бангладеш, також імпортували понад мільйон тонн кожна в рамках програми. В ООН підкреслили , що поставки в рамках угоди сприяють збільшенню глобальних поставок і зниженню цін, незалежно від того, куди відправляється зерно. Світові ціни на зерно уже підскочили після виходу Росії з угоди.

Що це означає для фермерів України

Україна наполягає на продовженні експорту зерна з чорноморських портів, попри погрози Росії. США заявили, що супровід вантажів неможливий, а страховий брокер Marsh призупинив свою програму експорту зерна з України.

У перспективі, якщо Україна зможе експортувати тільки альтернативними маршрутами, це збільшить витрати для фермерів, що може спонукати їх до подальшого скорочення посівів, а це відповідно – призведе до зниження поставок з України.