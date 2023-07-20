Издание отмечает, что украинские зерновые все равно будут попадать на рынок по другим маршрутам, но более высокие транспортные расходы могут негативно повлиять на посевную, которая стартует за несколько месяцев и до сокращения мировых поставок в долгосрочной перспективе.

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Почему Украина имеет такое влияние на мировые продовольственные рынки

Украина является второй по величине страной в Европе по площади, а ее обширные равнины с темной плодородной почвой идеально подходят для земледелия. Агропродукция из Украины помогла сформировать ход европейской истории, прокормив население быстрорастущих промышленных городов в 19 веке и поддержать Советский Союз на протяжении десятилетий изоляции,

– говорится в статье.

До войны Украина экспортировала больше зерна, чем весь Европейский Союз, и поставляла около половины семян подсолнечника и масла, что продаются во всем мире. Даже во время полномасштабного вторжения России Украина была шестой по объемам грузов пшеницы и третьей по объемам грузов кукурузы. В прошлом сезоне экспорт зерновых из Украины превысил более 48 миллионов тонн.

Украина занимает третье место среди поставщиков кукурузы

В 2022-2023 годах на страну приходится примерно шестая часть мировой торговли, несмотря на войну.



Мировые поставщики кукурузы / Инфографика USDA на 2022-2023 годы

Справка. Издание напоминает, что зерновое соглашение позволило открыть три черноморских порта Украины для перевозок урожая. Все корабли должны были проходить проверку на въезде и выезде в центре, созданном в Стамбуле, совместно укомплектованном Россией и Украиной, а также Турцией и ООН. За год действия соглашения было отгружено около 33 миллионов тонн агропродукции.

Почему Россия вышла из соглашения

Россия заявила, что причина того, что препятствия для экспорта российских удобрений и продовольствия не были сняты и что она не видит прогресса в решении других вопросов с транспортной логистикой и страхованием и размораживанием активов.

Какие страны от этого больше всего пострадают

Китай, Испания и Турция были крупнейшими покупателями украинских продуктов питания, поставляемых через безопасный коридор, но более бедные страны, такие как Египет и Бангладеш, также импортировали более миллиона тонн каждая в рамках программы. В ООН подчеркнули, что поставки в рамках соглашения способствуют увеличению глобальных поставок и снижению цен, вне зависимости от того, куда отправляется зерно. Мировые цены на зерно уже подскочили после выхода России из соглашения.

Что это значит для фермеров Украины

Украина настаивает на продолжении экспорта зерна из черноморских портов, несмотря на угрозы России. США заявили, что сопровождение грузов невозможно, а страховой брокер Marsh приостановил свою программу экспорта зерна из Украины.

В перспективе, если Украина сможет экспортировать только альтернативными маршрутами, это увеличит расходы для фермеров, что может побуждать их к дальнейшему сокращению посевов, что приведет к снижению поставок из Украины.