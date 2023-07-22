США разом з партнерами працюють над тим, щоб відновити постачання зерна з України, які знову заблокувала Росія. Втім, через те, що країна-агресор погрожує знищувати цивільні кораблі у Чорному морі, зробити це буде "дуже і дуже важко", попередив Ентоні Блінкен, виступаючи на Безпековому Форумі в Аспені.

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Ми працюємо з союзниками, працюємо з іншими партнерами, з Україною, щоб розглянути інші варіанти. Але я повинен вам сказати, що я не думаю, що можна надолужити втрачені обсяги, які припинились з цією ініціативою, через інші шляхи. Тому ми докладемо всіх зусиль. Але це сильно заважає транспортуванню,

– наголосив держсекретар.

На його думку, відновити комерційні морські перевезення буде "дуже і дуже важко" зокрема й тому, що Росія навіть не натякає, а прямо погрожує тим, що нападатиме на кораблі, які заходитимуть в українські порти, щоб вивезти продукти на світові ринки.

"Через 4 дні, відколи вони вийшли з цієї домовленості, що вони зробили? Росія щодня бомбардувала Одеський порт. Вони заклали більше мін та погрожували судноплавству", – додав Блінкен.

Він нагадав, що Росія демонстративно провела навчання, де симулювала атаку на корабель. Глава Держдепу назвав це "відсутністю будь-якої елементарної пристойності".

"Операція під чужим прапором" у Чорному морі

Росія може готувати також і провокації у Чорному морі. Так, директор ЦРУ Вільям Джозеф Бернс попередив про можливу "операцію під чужим прапором".

Ми висловили справжнє занепокоєння з цього приводу. Мені здається, ви чули, як Бернс про це казав, також Джон Кірбі сказав з трибуни Білого дому. Знову ж таки, це те, що є невід’ємною частиною російського сценарію,

– наголосив Блінкен.

Він нагадав, що ще перед початком повномасштабної війни, він та інші високопосадовці США попереджали, що Росія готує провокацію, в якій звинуватить Україну і використає її як привід для війни.

"Я був в ООН кілька тижнів перед тим, і ми детально розповіли про те, які саме види операцій під чужими прапорами вони збиралися проводити в очікуванні атаки. І саме це вони й зробили. Ми це викрили. Ми хочемо зараз переконатися, що люди бачать, що це таке і чим це є насправді", – додав Блінкен.

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