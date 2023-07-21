Відео з навчань опублікували у російському міноборони. Як заявили окупанти, Чорноморський флот "навчався виконувати ракетні стрільби по надводних цілях".

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Мішенню на навчаннях став український корвет

Навчання відбувалися у північно-західній частині Чорного моря. Там російський ракетний катер "Івановець" виконав бойові протикорабельними крилатими ракетами по судну-мішені. Судячи з характерного профілю, такою мішенню став корвет проєкту 1124М "Тернопіль".

На опублікованих російським міноборони кадрах видно, що ракета влучила у середню частину корабля вище ватерлінії та здетонувала. Хоча окупанти не показали остаточні кадри "навчань", проте після такого удару, ймовірно, корабель затонув. Росіяни лише заявили, що "судно-мішень було знищено внаслідок ракетного удару".

Росіяни могли застосувати радянську надзвукову протикорабельну ракету "Москит". Варто зазначити, що її бойова частина важить 300 кілограмів, з яких 150 – вибухівка.

Кадри знищення українського корвета: дивіться відео

Що відомо про корвет "Тернопіль" "Тернопіль" – корвет проєкту 1124М, багатоцільовий корабель прибережної дії Військово-Морських Сил України. Це найновіший корвет ВМС України, він був спущений на воду 15 березня 2002 року. Під час вторгнення Росії до Криму був захоплений російськими військами 20 березня 2014 року. Під час анексій на сторону ворога перейшов лише командир корвета Максим Ємельяненко, частина – написала рапорт на звільнення й лишилася в Криму, всі інші члени екіпажу вийшли в Одесу.

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