США вместе с партнерами работают над тем, чтобы возобновить поставки зерна из Украины, которые снова заблокировала Россия. Из-за того, что страна-агрессор грозится уничтожать гражданские корабли в Черном море, сделать это будет "очень и очень тяжело", предупредил Энтони Блинкен, выступая на Форуме безопасности в Аспене.

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Мы работаем с союзниками, работаем с другими партнерами, с Украиной, чтобы рассмотреть другие варианты. Но я должен вам сказать, что я не думаю, что можно наверстать потерянные объемы, прекратившиеся с этой инициативой, через другие пути. Поэтому мы приложим все усилия. Но это сильно мешает транспортировке,

– подчеркнул госсекретарь.

По его мнению, восстановить коммерческие морские перевозки будет "очень и очень тяжело" в том числе и потому, что Россия даже не намекает, а прямо угрожает нападением на корабли, которые будут заходить в украинские порты, чтобы вывезти продукты на мировые рынки.

"Через 4 дня, с тех пор, как они вышли из этой договоренности, что они сделали? Россия ежедневно бомбардировала Одесский порт. Они заложили больше мин и угрожали судоходству", – добавил Блинкен.

Он напомнил, что Россия демонстративно провела обучение, где симулировала атаку на корабль. Глава Госдепа назвал это "отсутствием какого-либо элементарного приличия".

"Операция под чужим флагом" в Черном море

Россия может готовить и провокации в Черном море. Так, директор ЦРУ Уильям Джозеф Бернс предупредил о возможной "операции под чужим флагом".

Мы выразили настоящую обеспокоенность по этому поводу. Мне кажется, вы слышали, как Бернс об этом говорил, и Джон Кирби сказал с трибуны Белого дома. Опять же это то, что является неотъемлемой частью российского сценария,

– подчеркнул Блинкен.

Он напомнил, что еще перед началом полномасштабной войны, он и другие чиновники США предупреждали, что Россия готовит провокацию, в которой обвинит Украину и использует ее как повод для войны.

"Я был в ООН несколько недель перед тем, и мы подробно рассказали о том, какие именно виды операций под чужими флагами они собирались проводить в ожидании атаки. И именно это они и сделали. Мы это разоблачили. Мы хотим сейчас убедиться, что люди видят, что это такое и чем это на самом деле", – добавил Блинкен.

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