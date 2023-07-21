Таку думку 24 Каналу висловив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, 21 липня відбулася п'ята атака за чотири дні.

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"Ворог продовжує атакувати все, що пов'язане із "зерновими питаннями". Це були наші порти, зерносховище", – розповів Братчук.

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Натепер у морі стоять сім ворожих кораблів, серед яких один ракетоносій із сімома "Калібрами" на борту. Це можливий новий залп.

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"Ворог завчасно готувався і дуже давно не використовував "Онікси" та Х-22. Ці ракети дуже складно піймати та знищити – немає наразі такої можливості на Півдні нашої держави", – зазначив Братчук.

Російська пропаганда пояснює останні атаки на Одещину як відповідь на черговий удар по Кримському мосту. Однак ці наративи спрямовані на внутрішнього споживача.

Насправді ворог вдався до вогневого шантажу, бо не зміг поставити ультиматуму щодо зернової угоди. Владімір Путін зрозумів, що не є лідером у Чорному морі.

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