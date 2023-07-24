Це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він зауважив, згідно зі структурою, Україна продає зерно насамперед Китаю, на другу місці Іспанія, третьому – Туреччина, далі Італія, Нідерланди та Єгипет.

Важливо Захід ведеться на гуманітарні проблеми: як зрив зернової угоди вплине на допомогу Україні

Зерно для Африки

Країни Африки лише на шостому місці, водночас діє ініціатива Grain from Ukraine. У рамках якої заможні країни купують в нас сільськогосподарські товари й передають їх на безоплатній основі Африці. Це роблять згадані вище країни: Іспанія, Італія й Нідерланди.

Grain From Ukraine – гуманітарна продовольча програма, запущена 26 листопада 2022 року, в 90-ті роковини початку Голодомору 1932–1933 років, президентом Володимиром Зеленським. Вона передбачає постачання збіжжя до найбідніших країн Африки до кінця весни 2023 року.

Заява, що буцімто Україна не постачає в Африку зерно, хибна. Адже завдяки Grain from Ukraine частково всі ці товари, які нібито ідуть в заможні країни, опиняються в африканських країнах на безплатній основі, що, безумовно, краще для Африки, ніж платити гроші.

"Тому тут чітка маніпуляція з боку Путіна", – наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Чи зможе Ердоган дотиснути Путіна: дивіться відео

Росія стоїть за проблемами з їжею

Що стосується рішучості міжнародного суспільства, тут питання до дипломатії, до перемовин з африканськими країнами й країнами Близького Сходу та пояснення їм того, що через дії Росії відразу відбулося зростання цін на продовольчі товари.

Безумовно, це впливає на Африку, адже питання не лише в тому, щоб отримати товари. Питання в тому, яка ціна на них, адже чим більші світові ціни, тим важче бідним країнам купувати ці товари –

додав Ус.

Країна-терористка вже зробила негативний вплив на ціни. Зараз треба працювати з цими країнами й чітко пояснювати, що саме Росія стоїть за їхніми проблемами з їжею і цінами на харчові продукти. Вони також повинні підтримувати ініціативи, які змусять Росію повернутися до зернової угоди.

"Попри скепсис наших аналітиків, що Ердоган не зможе дотиснути Путіна, мені здається, що він зможе якраз з допомогою згаданого Китаю", – сказав Ус.

Яка позиція основних країн щодо зернової угоди