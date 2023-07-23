Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Микола Давидюк. Він вважає, що не варто сприймати турецького президента як проукраїнського політика й покладатися на нього у вирішенні проблем із зерновим коридором.
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Інтереси Ердогана в перемовинах
Ердоган намагається ствердити себе як регіонального лідера. Туреччина хоче знову стати Османською імперією: отримати вплив на своїх сусідів і мати повагу усього світу.
"Ердоган хоче бути містком перемовин між Заходом, Росією Україною та Китаєм. Де б не виник конфлікт, він прагне всюди вставити свої 5 копійок для того, щоб заробити політичний капітал", – переконаний Давидюк.
Наприклад, за те, що Ердоган погодився підтримати вступ Швеції до НАТО, Міжнародний валютний фонд виділить Туреччині 10 – 15 млрд доларів кредиту, Євросоюз поновить перемовини щодо зближення з нею, а Сполучені Штати розблокують продаж винищувачів F-35.
Те саме й зерновою угодою: Ердоган намагається отримати для себе прибуток, домовляючись про продаж українського зерна.
Микола Давидюк про зовнішню політику Туреччини: дивіться відео
Інтерес України в зерновій угоді
Для України важливо зробити так, щоб зернова угода запрацювала без Росії. Окупанти зрозуміли, що ця угода приносить нам користь як одному з серйозних гравців на продовольчому ринку.
Частково позиція Ердогана була сприятливою для України, коли той сказав, що готовий охороняти українські торговельні кораблі у Чорному морі. Він підняв ставки до максимуму, а потім подзвонив Путіну й почав із ним домовлятися.
Ердоган не є проукраїнським політиком. Він грає у виключно свою турецьку гру,
– наголосив політолог.
З цього погляду, Україні треба зменшити кількість "ердоганів" у перемовинах, через те, що вони генерують не завжди вигідні для нашої країни сценарії.
"Коли такі переговорники розсварилися з Путіним, на цьому можна вигідно зіграти. Але коли вони не розсварені, то можуть за наш рахунок вирішувати свої проблеми", – пояснив Давидюк.
Саме тому для вирішення проблеми із зерновим коридором Україна має просити у Заходу серйозну морську техніку, яка б допомогла нам завдати Росії поразки на морі й знищити її флот, який загрожує транспортним кораблям із українським зерном.
Зернова угода: яка позиція основних країн
- Україна зацікавлена у продовженні зернової угоди, адже завдяки ній до нашого бюджету надходить чимало коштів, з яких наша держава може фінансувати Збройні Сили. У відповідь на вихід Росії із зернової угоди, Україна заявила, що не відмовляється від своїх зобов'язань і планує вивозити збіжжя без згоди країни-агресорки.
- Росія не зацікавлена у роботі зернового коридору, який вигідний Україні. Своїм виходом з угоди Путін намагається виторгувати для себе послаблення санкцій та збільшити свій вплив на Африку та Близький Схід за допомогою продовольчого шантажу.
- Європа і Сполучені Штати зацікавлені в продовженні зернової угоди, адже без неї 40 млн тонн українського зерна не потраплять до країн, які його потребують, через що там може розрочатися голод. Водночас Захід не готовий забезпечувати захист торгових суден в Чорному морі й схиляється до дипломатичного врегулювання ситуації.
- Китай також зацікавлений у продовженні зернової угоди, адже він є одним із основних покупців українського зерна. Проте коли Росія почала бити по українським зерносховищам на Одещині, де зокрема було знищено 10 тонн призначеного Китаю збіжжя, у Пекіні не зайняли більш жорсткої позиції відносно російських терористичних атак.