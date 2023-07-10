Про це повідомив Єнс Столтенберг у соцмережах. Окрім того, Швеція пообіцяла допомогти Туреччині зі зближенням у ЄС в обмін на вступ до НАТО.

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Туреччина погодилася на членство Швеції

Я щойно провів конструктивну зустріч з президентом Ердоганом та прем'єр-міністром Крістерссоном і радий повідомити, що в результаті президент Туреччини погодився якнайшвидше направити протокол приєднання Швеції до Великих національних зборів та тісно співпрацювати для забезпечення ратифікації,

– заявив Столтенберг.

Генсек НАТО також додав, що Швеція вже виконала всі умови меморандуму, аби задовольнити занепокоєння Туреччини в питанні безпеки. Мовиться про зміну конституції та зняття заборони на експорт зброї до Анкари.

"Швеція й Туреччина погодились сьогодні укласти двосторонній безпековий компакт. НАТО також значно посилить свою роботу в цій сфері, тож я вперше засную у штаб-квартирі НАТО посаду спецкоординатора з питань контртероризму", – повідомив на брифінгу Столтенберг.

Так, Швеція стане 32-ю країною-членом Альянсу, як тільки Туреччина ратифікує протокол щодо вступу. Також заявку має розглянути й Угорщина, яка координує свою позицію у цьому питанні з Туреччиною.