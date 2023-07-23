Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Николай Давидюк. Он считает, что не стоит воспринимать турецкого президента как проукраинского политика и полагаться на него в решении проблем с зерновым коридором.

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Интересы Эрдогана в переговорах

Эрдоган пытается утвердить себя региональным лидером. Турция хочет снова стать Османской империей, получив влияние на своих соседей и уважение всего мира.

"Эрдоган хочет быть мостиком переговоров между Западом, Россией и Китаем. Где бы ни возник конфликт, он стремится повсюду вставить свои 5 копеек для того, чтобы заработать политический капитал", – убежден Давидюк.

К примеру, за то, что Эрдоган согласился поддержать вступление Швеции в НАТО, Международный валютный фонд выделит Турции 10 – 15 млрд долларов кредита, Евросоюз возобновит переговоры по сближению с ней, а Соединенные Штаты разблокируют продажу истребителей F-35.

То же и зерновым соглашением: Эрдоган пытается получить для себя прибыль, договариваясь о продаже украинского зерна.

Николай Давидюк о внешней политике Турции: смотрите видео