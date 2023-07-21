Такое мнение выразил 24 Каналу экономист Олег Пендзин. Он считает, что оснований надеяться на то, что Эрдоган сможет уговорить Путина вернуться к зерновому соглашению, не так уж и много.
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Каким будет украинский урожай
Важно понимать, что в этом году украинского зерна будет меньше, чем в прошлом. До 2022 года Украина собирала около 110 миллионов тонн зерновых и масличных каждый год. В прошлом году мы собрали 75 миллионов тонн, в этом году ожидается еще на 10% меньше.
Сбор урожая этого года только начинается. По предварительным оценкам, украинские аграрии смогут собрать близко 60 млн тонн. Из них на наши внутренние нужды придется 15 – 20 млн тонн, а остальные 40 млн Украина могла бы экспортировать.
"Примечательно, что на прошлый август, когда было украдено зерновое соглашение, в Украине находилось 40 млн тонн невывезенного зерна. Соответственно, нам не хватало хранилищ для того, чтобы его хранить. Сейчас у нас всего 4 млн тонн и такой проблемы не будет", – пояснил Пендзин.
Есть ли у Украины альтернативные маршруты экспорта
В условиях морской блокады, Украина существенно нарастила объемы отправки зерна из Дунайских портов. Также мы активно прорабатываем вывоз зерна из портов Румынии и Болгарии, что позволит нашим товарам обойти опасность от российских обстрелов.
Правда, оба эти решения не совершенны: дунайские порты мелкие и могут принимать лишь втрое меньшие корабли, чем черноморские (25 000 тонн против 75 000 тонн), а порты наших соседей будут привлечены и для отгрузки товаров тамошних агропроизводителей.
Проблемы есть и с вывозом зерна по железной дороге, ведь опасения наших соседей, что украинское зерно на рынке может навредить их продукции, никуда не исчезли.
Олег Пендзин о ситуации с экспортом агропродукции: смотрите видео
Россия использует блокаду Черного моря
Как пояснил экономист, Украина и Россия конкурируют в продажах зерна на одних и тех же рынках. Совершая блокаду наших портов, Россия параллельно вытесняла украинское зерно из традиционных нас Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
"Однако зерно для России – это не способ коммерческого заработка, а способ шантажа и давления. Этим объясняются все ее действия, в том числе и выход из зерновой инициативы. Россия использует продовольствие как еще одно средство гибридной войны", – убежден Пендзин.
Принципиально, что в конце июля в Санкт-Петербурге пройдет встреча с африканскими фаворитами. Именно их будет шантажировать Путин для того, чтобы склонить эти страны на свою сторону. ООН и Украина пытаются объяснять это африканским странам.
Что будет делать Турция
Эрдоган надеется убедить Путина восстановить зерновой коридор, но россиянам он не нужен. Россиянам нужен инструмент для гибридной продовольственной войны, чтобы давить на страны Африки и Азии.
Нет гарантий, что Эрдоган сможет договориться с Путиным. И в таком случае перед Турцией встанет вопрос, готова ли она сопровождать зерновозы своими военными кораблями, рискуя при этом вступить в столкновение с Россией.
"Ситуация станет более понятной в ближайшие полторы-две недели. Но важно, что Украина полностью выполняет свои обязательства согласно соглашению, подписанному с ООН и Турцией. Это турецко-российская часть соглашения сегодня не работает, поэтому в первую очередь это головная боль именно для Турции", – заверил экономист.
Зерновое соглашение: хронология событий
- На этой неделе Россия отказалась продлевать зерновое соглашение, действовавшее почти год, начиная с августа 2022 года.
- В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков не исключил возвращение России к соглашению при смягчении санкций против российской экономики.
- Украина мгновенно отреагировала на демарш России, отметив, что готова выполнять свою часть соглашения, несмотря на позицию оккупантов.
- В ответ на это Россия начала бить по украинским зернохранилищам в Одесской области, пытаясь помешать одностороннему исполнению соглашения.