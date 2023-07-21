Такое мнение выразил 24 Каналу экономист Олег Пендзин. Он считает, что оснований надеяться на то, что Эрдоган сможет уговорить Путина вернуться к зерновому соглашению, не так уж и много.

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Каким будет украинский урожай

Важно понимать, что в этом году украинского зерна будет меньше, чем в прошлом. До 2022 года Украина собирала около 110 миллионов тонн зерновых и масличных каждый год. В прошлом году мы собрали 75 миллионов тонн, в этом году ожидается еще на 10% меньше.

Сбор урожая этого года только начинается. По предварительным оценкам, украинские аграрии смогут собрать близко 60 млн тонн. Из них на наши внутренние нужды придется 15 – 20 млн тонн, а остальные 40 млн Украина могла бы экспортировать.

"Примечательно, что на прошлый август, когда было украдено зерновое соглашение, в Украине находилось 40 млн тонн невывезенного зерна. Соответственно, нам не хватало хранилищ для того, чтобы его хранить. Сейчас у нас всего 4 млн тонн и такой проблемы не будет", – пояснил Пендзин.

Есть ли у Украины альтернативные маршруты экспорта

В условиях морской блокады, Украина существенно нарастила объемы отправки зерна из Дунайских портов. Также мы активно прорабатываем вывоз зерна из портов Румынии и Болгарии, что позволит нашим товарам обойти опасность от российских обстрелов.