Об этом 24 Каналу сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он подчеркнул, что государство-террорист неоднократно доказывало, что способно на самые страшные преступления против человечества, поэтому не нужно недооценивать продовольственный шантаж России.
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"То, что сейчас производит преступный режим Путина вокруг зерновой сделки – это определенный новый уровень глобального конфликта. Речь уже не о так называемом "СВО", где требованиями были "демилитаризация" и "денацификация", а о продовольственном кризисе", – подчеркнул разведчик.
Хотят спровоцировать голод в мире
Мы имеем дело с режимом, который неоднократно совершал массовые военные преступления, прибегал к террористическим угрозам и шантажу: от событий в Буче, Ирпене, Мариуполе до ядерного шантажа на Запорожской АЭС, подрыва Каховской ГЭС. Итак, какие у нас основания полагать, что в области морских перевозок или продовольствия не будет подобной угрозы со стороны России?
"Вот теперь выходит, что это условное "СВО" объявляет своей задачей спровоцировать голод в Африке, Азии и странах глобального Юга. Теперь они имеют целью сорвать продовольственную программу ООН, потому что львиная доля зерна в рамках этой продовольственной программы была именно украинской", – произнес Андрей Юсов.
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Каким будет ответ
Шантаж России по зерновому соглашению – вызов не только для Украины, это глобальный вызов и для международных структур, и для стран-партнеров. Инструменты для продления действия зернового коридора существуют, но необходима политическая воля не только Украины, но и причерноморских государств и, конечно, ООН.
Зерновое соглашение: последние новости
- В Брюсселе 20 июля состоялось заседание министров иностранных дел Евросоюза, участие в котором принял украинский министр Дмитрий Кулеба. Главной темой встречи стала остановка зернового соглашения.
- Президент Владимир Зеленский 21 июля провел очередную Ставку Верховного главнокомандующего. На повестке дня был, в частности, и зерновой коридор. В ходе Ставки обсуждалась системная работа по защите украинских портов и инфраструктуры зерновой инициативы.
- Ночью 21 июля враг попал в агропредприятие в Одесской области. Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что враг пытается уничтожать цели, связанные с зерновым соглашением.