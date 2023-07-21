Об этом 24 Каналу сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он подчеркнул, что государство-террорист неоднократно доказывало, что способно на самые страшные преступления против человечества, поэтому не нужно недооценивать продовольственный шантаж России.

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"То, что сейчас производит преступный режим Путина вокруг зерновой сделки – это определенный новый уровень глобального конфликта. Речь уже не о так называемом "СВО", где требованиями были "демилитаризация" и "денацификация", а о продовольственном кризисе", – подчеркнул разведчик.

Хотят спровоцировать голод в мире

Мы имеем дело с режимом, который неоднократно совершал массовые военные преступления, прибегал к террористическим угрозам и шантажу: от событий в Буче, Ирпене, Мариуполе до ядерного шантажа на Запорожской АЭС, подрыва Каховской ГЭС. Итак, какие у нас основания полагать, что в области морских перевозок или продовольствия не будет подобной угрозы со стороны России?

"Вот теперь выходит, что это условное "СВО" объявляет своей задачей спровоцировать голод в Африке, Азии и странах глобального Юга. Теперь они имеют целью сорвать продовольственную программу ООН, потому что львиная доля зерна в рамках этой продовольственной программы была именно украинской", – произнес Андрей Юсов.

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Каким будет ответ

Шантаж России по зерновому соглашению – вызов не только для Украины, это глобальный вызов и для международных структур, и для стран-партнеров. Инструменты для продления действия зернового коридора существуют, но необходима политическая воля не только Украины, но и причерноморских государств и, конечно, ООН.

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