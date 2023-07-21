Об этом 24 Каналу сказала в.и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины (2019), экс-посол по особым поручениям МИД Украины Ольга Трофимцева. Она назвала такой шаг "зеркальным" и правильным.
Стоит внимания Слово Эрдогана и военного флота: сможет ли Турция возобновить зерновое соглашение
"Это та реакция, которой заслуживает государство-террорист и государство-шантажист Россия в ответ на заявление ее "министерства нападения", что любые корабли, в том числе и коммерческие, следующие в порты Украины будут считаться ими как потенциальные перевозчики военного груза", – подчеркнула экс-посол.
В эту игру можно играть вдвоем
Официальная позиция Министерства обороны стала сигналом для страны-агрессора и показала, что в эту игру можно играть вдвоем.
"Наблюдая за русскоязычными источниками, могу вам сказать, что настроения в российском публичном пространстве испортились. Потому что они прекрасно понимают, что у украинской стороны также, если нужно, есть средства для того, чтобы наносить удары по портам или кораблям", – отметила Трофимцева.
В отличие от Украины Россия активно использует все порты, в том числе и на временно оккупированных территориях, чтобы перевозить военные грузы.
Минобороны дало достойный ответ государству-террористу: смотрите видео
Присоединится ли Турция к сигналу Украины
Турция считает себя сильным региональным игроком, а зерновое соглашение полностью укладывалось в концепцию Реджепа Эрдогана как регионального лидера. Кроме того, Анкара была одним из бенефициаров зерновой сделки, действие которой длилось год.
"Я уверена в том, что сегодня проходят технические и дипломатические консультации между Москвой и Анкарой относительно того, каким образом можно было бы эту ситуацию решить. Надеюсь, что Турция присоединится к подобным сигналам, потому что когда такая страна как Россия ведет себя подобным образом, Турция с ее мощным морским флотом не может просто "проглотить" шантаж", – убеждена дипломат.
Зерновое соглашение: последние новости
- Напомним, в июле 2022 года Украина заключила зерновое соглашение с ООН и Турцией. Идентичное соглашение с Турцией и ООН также заключила Россия. Его неоднократно продлевали, но 17 июля истек срок действия и Кремль вышел из зерновой инициативы. Тогда Реджеп Эрдоган заявил, что зерновое соглашение вошло в историю.
- После этого в России выдали прямую угрозу, заявив, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил европейским партнерам, как Россия пытается заработать на ситуации с зерновым соглашением. Он предложил Евросоюзу выход из ситуации.