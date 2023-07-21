Про це 24 Каналу сказала т.в.о. міністра аграрної політики та продовольства України (2019), експосол з особливих доручень МЗС України Ольга Трофімцева. Вона назвала такий крок "дзеркальним" та правильним.
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"Це та реакція, на яку заслуговує держава-терористка і держава-шантажистка Росія у відповідь на заяву її "міністерства нападу", що будь-які кораблі, зокрема й комерційні, які прямують до портів України вважатимуться ними як потенційні перевізники військового вантажу", – наголосила експосол.
У цю гру можна грати удвох
Офіційна позиція Міністерства оборони України стала сигналом для країни-агресорки та показала, що у цю гру можна грати удвох.
"Спостерігаючи за російськомовними джерелами, можу вам сказати, що настрої у російському публічному просторі зіпсувались. Тому що вони чудово розуміють, що в української сторони також, якщо потрібно, є засоби для того, щоб завдавати ударів по портах чи кораблях", – зазначила Трофімцева.
На відміну від України, Росія активно використовує усі порти, зокрема і на тимчасово окупованих територіях, щоб перевозити військові вантажі.
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Чи приєднається Туреччина до сигналу України
Туреччина вважає себе сильним регіональним гравцем, а зернова угода повністю вкладалась у концепцію Реджепа Ердогана як регіонального лідера. Крім того, Анкара була одним із бенефіціарів зернової угоди, дія якої тривала рік.
"Я впевнена у тому, що сьогодні відбуваються технічні та дипломатичні консультації між Москвою та Анкарою щодо того, яким чином можна було б цю ситуацію вирішити. Сподіваюсь, що Туреччина приєднається до подібних сигналів, тому що коли така країна як Росія поводить себе подібним чином, Туреччина з її потужним морським флотом не може просто "проковтнути" цей шантаж", – переконана дипломатка.
Зернова угода: останні новини
- Нагадаємо, у липні 2022 року Україна уклала зернову угоду з ООН і Туреччиною. Ідентичну угоду з Туреччиною та ООН також уклала Росія. Її неодноразово продовжували, але 17 липня збіг термін дії й Кремль вийшов із зернової ініціативи. Тоді Реджеп Ердоган заявив, що зернова угода увійшла в історію.
- Після цього в Росії видали пряму погрозу, заявивши, що з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба пояснив європейським партнерам, як Росія намагається заробити на ситуації з зерновою угодою. Він запропонував Євросоюзу вихід із ситуації.