Про це 24 Каналу сказала т.в.о. міністра аграрної політики та продовольства України (2019), експосол з особливих доручень МЗС України Ольга Трофімцева. Вона назвала такий крок "дзеркальним" та правильним.

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"Це та реакція, на яку заслуговує держава-терористка і держава-шантажистка Росія у відповідь на заяву її "міністерства нападу", що будь-які кораблі, зокрема й комерційні, які прямують до портів України вважатимуться ними як потенційні перевізники військового вантажу", – наголосила експосол.

Важливо! Міноборони України заявило, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії та українських морських портів на тимчасово окупованих територіях можуть розглядатися Україною, як ті, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. Також у відомстві зазначили, що судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальській протоці заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року.

У цю гру можна грати удвох

Офіційна позиція Міністерства оборони України стала сигналом для країни-агресорки та показала, що у цю гру можна грати удвох.

"Спостерігаючи за російськомовними джерелами, можу вам сказати, що настрої у російському публічному просторі зіпсувались. Тому що вони чудово розуміють, що в української сторони також, якщо потрібно, є засоби для того, щоб завдавати ударів по портах чи кораблях", – зазначила Трофімцева.

На відміну від України, Росія активно використовує усі порти, зокрема і на тимчасово окупованих територіях, щоб перевозити військові вантажі.

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Чи приєднається Туреччина до сигналу України

Туреччина вважає себе сильним регіональним гравцем, а зернова угода повністю вкладалась у концепцію Реджепа Ердогана як регіонального лідера. Крім того, Анкара була одним із бенефіціарів зернової угоди, дія якої тривала рік.

"Я впевнена у тому, що сьогодні відбуваються технічні та дипломатичні консультації між Москвою та Анкарою щодо того, яким чином можна було б цю ситуацію вирішити. Сподіваюсь, що Туреччина приєднається до подібних сигналів, тому що коли така країна як Росія поводить себе подібним чином, Туреччина з її потужним морським флотом не може просто "проковтнути" цей шантаж", – переконана дипломатка.

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