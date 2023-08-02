Також політики домовились про візит Владіміра Путіна в Туреччину. Перед цим головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснював, що Ердоган може дотиснути Путіна повернутись до зернової угоди.

Дивіться також Чорне море – не власність Росії: як можна відновити зернову угоду

Що відомо про розмову Ердогана з Путіним

Реджеп Ердоган заявив у розмові з Путіним, що під час російсько-української війни "не слід вживати заходів для ескалації". Окрім того, турецький президент вказав на важливість Чорноморської ініціативи та додав, що вона є "містком миру".

Президент Туреччини під час розмови з Владіміром Путіним сказав, що:

довготривале припинення Чорноморсь1кої ініціативи не приносить нікому користі;

найбільше постраждають країни, які потребують зерна та мають низькі доходи;

ціни на зернові культури, які знизилися на 23% під час дії зернової угоди, збільшилися на 15% за останні два тижні.

Президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить докладати інтенсивних зусиль та дипломатії для продовження Чорноморської ініціативи,

– повідомили в канцелярії Ердогана.

Зверніть увагу! Суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна за причетність до незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих територій України до Росії з 24 лютого 2022 року. Тобто російського диктатора можуть арештувати на території країн, які ратифікували Римський статут. Туреччина не ратифікувала його, тож на території країни Путіна, на жаль, не зобов'язані арештувати.

Що заявили в Кремлі

У Путіна заявили, мовляв, він знову говорив Ердогану про те, що нібито за "відсутності прогресу у реалізації російської частини зернової угоди її чергове продовження втратило сенс".

Диктатор також сказав, що вони домовились про продовження контактів на різних рівнях, включно з підготовкою можливої зустрічі.

Дивіться також Слово Ердогана та військового флоту: чи зможе Туреччина відновити зернову угоду

Що цьому передувало