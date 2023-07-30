Таку думку 24 Каналу висловив Дмитро Соломчук – член комітету Верховної Ради з аграрної та земельної політики. Зокрема, долучитись до відновлення зернового коридору може президент Туреччини Реджеп Ердоган.
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"Передусім повинні долучитись країни в акваторії Чорного моря, бо воно не належить Росії. Мова про Румунію, Туреччину, Болгарію, які мали б гарантувати безпекові шляхи для суден", – зазначив Соломчук.
За його словами, відновлення зернової угоди має стати справою честі для Ердогана. Як відомо, президент Туреччини прагне зберегти свою лідерську роль у Чорноморському басейні.
Чи є альтернативні шляхи
Натепер зерно транспортують сухопутними шляхами. Вони працюють, але є труднощі. Зокрема, через польський кордон перевозять дуже невеликі обсяги – якихось 200 – 300 тисяч тонн на місяць.
Як відомо, Європейський Союз організував на кордонах з Україною так звані "коридори солідарності" для перевезення зерна. Однак у Єврокомісії заявили, що не можуть покрити додаткові виплати на транспортування.
Росія заблокувала експорт українського зерна: основне
- 18 липня Росія відновила режим тимчасово небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря. Згодом окупанти заявили, що всі судна, які прямуватимуть в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.
- Таким рішенням Владімір Путін ризикує втратити вплив на країни Африки. Так, лідер ПАР Сиріл Рамафоса відмовився від безоплатного російського зерна.
- Західні політики засудили рішення Росії про вихід із зернової угоди. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш навіть написав листа кремлівському диктатору, у якому закликав його зберегти угоду.
- На тлі виходу із зернової угоди Росія посилила обстріли портової інфраструктури України. Зокрема, дуже страждає Одещина.