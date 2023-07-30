Таку думку 24 Каналу висловив Дмитро Соломчук – член комітету Верховної Ради з аграрної та земельної політики. Зокрема, долучитись до відновлення зернового коридору може президент Туреччини Реджеп Ердоган.

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"Передусім повинні долучитись країни в акваторії Чорного моря, бо воно не належить Росії. Мова про Румунію, Туреччину, Болгарію, які мали б гарантувати безпекові шляхи для суден", – зазначив Соломчук.

За його словами, відновлення зернової угоди має стати справою честі для Ердогана. Як відомо, президент Туреччини прагне зберегти свою лідерську роль у Чорноморському басейні.

Чи є альтернативні шляхи

Натепер зерно транспортують сухопутними шляхами. Вони працюють, але є труднощі. Зокрема, через польський кордон перевозять дуже невеликі обсяги – якихось 200 – 300 тисяч тонн на місяць.

Як відомо, Європейський Союз організував на кордонах з Україною так звані "коридори солідарності" для перевезення зерна. Однак у Єврокомісії заявили, що не можуть покрити додаткові виплати на транспортування.

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