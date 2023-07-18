Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. За його словами, Ердоган злий на Путіна через порушення обіцянок під час президентських перегонів у Туреччині.

До вашої уваги Зернова угода увійшла в історію, – Ердоган припустив, що буде далі з домовленостями

"Ердоган мститиметься Путіну, бо той його "кинув". Як старий вправний перемовник, президент Туреччини втягуватиме російського диктатора в невигідні для нього історії", – зазначив Давидюк.

Ердоган тиснутиме на Путіна: дивіться відео

Так, у Путіна побільшало на одного ворога. Ердоган є історичним противником, бо бере участь у переговорах з Україною, Саудівською Аравією, західними країнами.

Водночас не варто забувати, що президент Туреччини діє передусім у власних інтересах. Тому він може швидко переметнутись на іншу сторону.

Зверніть увагу! 14 липня Реджеп Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити зернову угоду. Однак у Кремлі це заперечили – після повторного удару по Кримському мосту прессекретар президента Дмітрій Пєсков оголосив, що дія угоди зупинена. Водночас президент Туреччини припустив, що Путін може піти на поступки.

Росія відмовляється продовжувати зернову ініціативу: основне