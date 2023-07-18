Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. За його словами, Ердоган злий на Путіна через порушення обіцянок під час президентських перегонів у Туреччині.
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"Ердоган мститиметься Путіну, бо той його "кинув". Як старий вправний перемовник, президент Туреччини втягуватиме російського диктатора в невигідні для нього історії", – зазначив Давидюк.
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Так, у Путіна побільшало на одного ворога. Ердоган є історичним противником, бо бере участь у переговорах з Україною, Саудівською Аравією, західними країнами.
Водночас не варто забувати, що президент Туреччини діє передусім у власних інтересах. Тому він може швидко переметнутись на іншу сторону.
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- 18 липня Росія відновила режим тимчасово небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря. Країна-агресор також розформовує спільний координаційний центр у Стамбулі, який контролював зернову угоду.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що за дорученням президента проводить термінові консультації з партнерами в ООН у Нью-Йорку. Під час них обговорюватимуть наступні кроки після виходу Росії із зернової ініціативи.
- Західні політики засуджують рішення Росії про вихід із зернової угоди, адже це ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш навіть написав листа кремлівському диктатору, у якому закликав його зберегти угоду.