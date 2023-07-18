Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, Эрдоган зол на Путина из-за нарушения обещаний во время президентской гонки в Турции.

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"Эрдоган будет мстить Путину, потому что тот его "кинул". Как старый искусный переговорщик, президент Турции будет втягивать российского диктатора в невыгодные для него истории", – отметил Давыдюк.

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Так, у Путина стало больше на одного врага. Эрдоган является историческим противником, так как участвует в переговорах с Украиной, Саудовской Аравией, западными странами.

В то же время, не стоит забывать, что президент Турции действует прежде всего в собственных интересах. Поэтому он может быстро переметнуться на другую сторону.

Обратите внимание! 14 июля Реджеп Эрдоган заявил, что Путин согласился продлить зерновое соглашение. Однако в Кремле это отрицали – после повторного удара по Крымскому мосту пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что действие соглашения остановлено. В то же время президент Турции предположил, что Путин может пойти на уступки.

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