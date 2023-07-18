Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, Эрдоган зол на Путина из-за нарушения обещаний во время президентской гонки в Турции.
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"Эрдоган будет мстить Путину, потому что тот его "кинул". Как старый искусный переговорщик, президент Турции будет втягивать российского диктатора в невыгодные для него истории", – отметил Давыдюк.
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Так, у Путина стало больше на одного врага. Эрдоган является историческим противником, так как участвует в переговорах с Украиной, Саудовской Аравией, западными странами.
В то же время, не стоит забывать, что президент Турции действует прежде всего в собственных интересах. Поэтому он может быстро переметнуться на другую сторону.
Россия отказывается продолжать зерновую инициативу: основное
- 18 июля Россия восстановила режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Страна-агрессор также расформирует совместный координационный центр в Стамбуле, который контролировал зерновое соглашение.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по поручению президента проводит срочные консультации с партнерами в ООН в Нью-Йорке. В ходе них будут обсуждаться следующие шаги после выхода России из зерновой инициативы.
- Западные политики осуждают решение России о выходе из зернового соглашения, ведь это ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш даже написал письмо кремлевскому диктатору, в котором призвал его сохранить соглашение.