Такое мнение 24 Каналу выразил Дмитрий Соломчук – член комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике. В частности, присоединиться к восстановлению зернового коридора может президент Турции Реджеп Эрдоган.
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"Прежде всего должны присоединиться страны в акватории Черного моря, потому что оно не принадлежит России. Речь о Румынии, Турции, Болгарии, которые должны гарантировать безопасные пути для судов", – отметил Соломчук.
По его словам, возобновление зерновой сделки должно стать делом чести для Эрдогана. Как известно, президент Турции стремится сохранить свою лидерскую роль в Черноморском бассейне.
Есть ли альтернативные пути
Теперь зерно транспортируют сухопутными путями. Они работают, но есть трудности. В частности, через польскую границу перевозят очень небольшие объемы – каких-то 200 – 300 тысяч тонн в месяц.
Как известно, Европейский Союз организовал на границах с Украиной так называемые "коридоры солидарности" для перевозки зерна. Однако в Еврокомиссии заявили, что не могут возместить дополнительные выплаты на транспортировку.
Россия заблокировала экспорт украинского зерна: основное
- 18 июля Россия возобновила режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Впоследствии оккупанты заявили, что все суда, которые будут следовать в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
- Таким решением Владимир Путин рискует потерять влияние на страны Африки. Так, лидер ЮАР Сирил Рамафоса отказался от бесплатного российского зерна.
- Западные политики осудили решение России о выходе из зерновой сделки. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш даже написал письмо кремлевскому диктатору, в котором призвал его сохранить соглашение.
- На фоне выхода из зерновой сделки Россия усилила обстрелы портовой инфраструктуры Украины. В частности, очень страдает Одесчина.