Такое мнение 24 Каналу выразил Дмитрий Соломчук – член комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике. В частности, присоединиться к восстановлению зернового коридора может президент Турции Реджеп Эрдоган.

Читайте также Будет мстить Путину, – политолог предположил, как Эрдоган будет действовать по зерновой сделке

"Прежде всего должны присоединиться страны в акватории Черного моря, потому что оно не принадлежит России. Речь о Румынии, Турции, Болгарии, которые должны гарантировать безопасные пути для судов", – отметил Соломчук.

По его словам, возобновление зерновой сделки должно стать делом чести для Эрдогана. Как известно, президент Турции стремится сохранить свою лидерскую роль в Черноморском бассейне.

Есть ли альтернативные пути

Теперь зерно транспортируют сухопутными путями. Они работают, но есть трудности. В частности, через польскую границу перевозят очень небольшие объемы – каких-то 200 – 300 тысяч тонн в месяц.

Как известно, Европейский Союз организовал на границах с Украиной так называемые "коридоры солидарности" для перевозки зерна. Однако в Еврокомиссии заявили, что не могут возместить дополнительные выплаты на транспортировку.

Россия заблокировала экспорт украинского зерна: основное