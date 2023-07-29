Это произошло в ходе встречи лидеров стран Африки с Владимиром Путиным, посвященной войне в Украине, а соответствующее заявление опубликовали на сайте Кремля, информирует 24 Канал.

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Мы предлагаем реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорим о необходимости открытия Черного моря. Мы хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков,

– говорится в заявлении президента ЮАР.

Лидер также подчеркнул, что главы африканских стран "пришли сюда не для того, чтобы просить какие-то "дары" для Африканского континента".

"Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили бесплатно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача - добиться каких-либо поставок такого характера", – сказал Рамафоса.

Обратите внимание! Предварительно в сеть слили документы, которые Россия планировала использовать Африку как сырьевую базу – скачивать ресурсы для использования и перепродажи. Руководство России должно было обсудить с лидерами континента, например добычу алмазов.

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