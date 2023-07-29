Це сталось у ході зустрічі лідерів країн Африки з Володимиром Путіним, присвяченій війні в Україні, а відповідну заяву опублікували на сайті Кремля, інформує 24 Канал.

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Ми пропонуємо реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, говоримо про необхідність відкриття Чорного моря. Ми хотіли б, щоб Чорне море було відкрите для світових ринків,

– ідеться у заяві президента ПАР.

Лідер також наголосив, що очільники африканських країн "прийшли сюди не для того, щоб просити якісь "дари" для Африканського континенту".

"Ми, звісно, розуміємо, що ви зі щедрості вирішили безоплатно надати зерно деяким африканським країнам, які стикаються з певними складнощами. Ми з великою повагою до цього ставимося, відзначаємо це. Однак це не наша основна мета тут, це не наше головне завдання – домогтися якихось поставок такого характеру", – сказав Рамафоса.

Зверніть увагу! Попередньо у мережу злили документи, що Росія планувала використовувати Африку як сировинну базу – викачувати ресурси для використання та перепродажу. Керівництво Росії мало обговорити з лідерами континенту, наприклад, видобування алмазів.

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