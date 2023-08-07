Ердоган на переговорах з Путіним має намір запропонувати відновити мирні переговори щодо України. Про це пишуть російські державні агенції.

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Коли Путін може зустрітись з Ердоганом

За попередньою інформацією, на Путіна чекають у Туреччині в останній тиждень серпня. На переговорах президенти обох країн обговорять відновлення зернової угоди.

Обговорюватиметься перебіг російсько-української війни, дипломатичні контакти Туреччини для припинення війни та Чорноморська зернова ініціатива, з якої Росія вийшла в односторонньому порядку. У цьому контексті будуть переглянуті стратегії, яких дотримуватиметься Туреччина, щоб знову запрацював зерновий коридор. Крім того, буде оцінено можливий візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини наприкінці цього місяця,

– заявили у виданні Hürriyet.

Що цьому передувало