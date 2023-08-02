Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Юрій Подорожній. Він зауважив, що таку історію з Путіним Ердоган би не влаштував навіть гіпотетично. Зазначимо, що під час розмови з бункерним дідом президент Туреччини сказав про наслідки через припинення зернової угоди.

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"Врешті-решт, він є диктатором у своїй країні. Диктатором, якого обрали. Принаймні, він такий президент "із залізною рукою", – зауважив політтехнолог.

Важливо! Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Його звинувачують у незаконній депортації та переміщенні дітей з окупованої території України. Бункерного діда можуть арештувати на території тих країн, які ратифікували Римський статут. Туреччина цього не зробила.

Для Туреччини нині дійсно важлива співпраця як із Заходом, так і з країною-агресоркою. Ця співпраця приносить їй багато різноманітних економічних та політичних преференцій. Так за останні роки ця країна стала одним із найпотужніших гравців на ринку зброї.

Що стосується неможливого арешту – для Ердогана це взагалі не варіант так робити, бо насправді він десь у душі симпатизує Путіну. Або якщо не симпатизує – Путін власне йому є зручний президент. І Туреччина "видоює" з Росії максимум економічних преференцій,

– наголосив Подорожній.

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Розмова Ердогана та Путіна