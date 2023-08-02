Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Юрій Подорожній. Він зауважив, що таку історію з Путіним Ердоган би не влаштував навіть гіпотетично. Зазначимо, що під час розмови з бункерним дідом президент Туреччини сказав про наслідки через припинення зернової угоди.
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"Врешті-решт, він є диктатором у своїй країні. Диктатором, якого обрали. Принаймні, він такий президент "із залізною рукою", – зауважив політтехнолог.
Для Туреччини нині дійсно важлива співпраця як із Заходом, так і з країною-агресоркою. Ця співпраця приносить їй багато різноманітних економічних та політичних преференцій. Так за останні роки ця країна стала одним із найпотужніших гравців на ринку зброї.
Що стосується неможливого арешту – для Ердогана це взагалі не варіант так робити, бо насправді він десь у душі симпатизує Путіну. Або якщо не симпатизує – Путін власне йому є зручний президент. І Туреччина "видоює" з Росії максимум економічних преференцій,
– наголосив Подорожній.
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Розмова Ердогана та Путіна
- Президент Туреччини у розмові з російським диктатором заявив, що "не слід вживати заходів для ескалації" під час війни Росії проти України. Ердоган наголосив на важливості Чорноморської ініціативи та зауважив, що вона є "містком миру". Реджеп Ердоган додав, що Туреччина продовжить докладати максимум зусиль та дипломатії, аби її продовжити.
- У Кремлі заявили, мовляв, Путін знову говорив президенту Туреччини, що начебто чергове продовження зернової угоди втратило сенс "за відсутності прогресу у реалізації російської частини". Російський диктатор заявив, що він домовився з Ердоганом продовжувати контакти на різних рівнях. Зокрема, мовиться про підготовку можливої зустрічі.
- Раніше Реджеп Ердоган говорив, що Владімір Путін відвідає Туреччину у серпні.