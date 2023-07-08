Крім цього, вони також торкнуться теми "зернової угоди", де Туреччина відіграє роль посередника разом з ООН. Ердоган хоче продовжити її ще на 2 роки.
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Ердоган висловився щодо майбутнього візиту Путіна
Під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським Ердоган наголосив, що вже обговорив з Путіним питання обміну військовополонених між Україною та Росією. Крім того, він запросив російського диктатора відвідати Туреччину.
Путін відвідає Туреччину наступного місяця. У нас буде можливість знову обговорити це питання віч-на-віч,
– наголосив Ердоган.
Він також висловив сподівання, що про конкретні результати щодо обміну вдасться домовитися вже найближчим часом. Президент Туреччини також підтвердив, що планує обговорити з Путіним питання Чорноморської зернової ініціативи.
Наостанок Ердоган висловив надію, що обидва питання є важливими на порядку денному як Туреччини, так і Росії. До того ж він запевнив, що продовжить спілкуватися з Путіним як телефоном, так і особисто.
Пєсков прокоментував імовірну поїздку Путіна
Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков розповів російським пропагандистам про можливий візит диктатора до Туреччини. Він наголосив, що наразі точної дати цієї поїздки – немає
Попри це, Пєсков наголосив, що "контакти Владіміра Путіна з Реджепом Ердоганом – можливі". Однак він відмовився коментувати подальші дії щодо цих переговорів.
Раніше Ердоган підтримав членство України в НАТО
- Президент Туреччини 7 липня провів спільну пресконференцію з Володимиром Зеленським. На ній Ердоган заявив, що Україна має повне право стати членом НАТО.
- Крім того, він запевнив, що продовжуватиме підтримувати Україну в боротьбі за незалежність. Він також пообіцяв допомогти нашій країні.
- Після таких слів росіяни дуже засмутилися і почали слати Ердогану всілякі "прокльони". Найцікавіші з них ми зібрали у нашому матеріалі.