Крім того, Реджеп Ердоган висловив підтримку Україні й заявив, що й надалі допомагатиме нашій країні. Як росіяни "вибухнули" прокльонами після слів лідера Туреччини – повідомляє 24 Канал.

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"Пора робити бойкот"

Реакція росіян на заяви Ердогана була більш ніж просто "яскравою". У мережі вони почали істерити, називаючи президента Туреччини "продажним", людиною, яка хоче всидіти на 2 стільцях одночасно, а деякі – почали пропонувати "радикальні міри".

До прикладу, росіяни закликали відмовитися від відпочинку в Туреччині, аби не спонсорувати "зрадника" Ердогана. Деякі почали пропонувати не купувати турецькі овочі, фрукти та інші продукти, які можна придбати у Росії. Проте найбільше росіяни "вибухнули" через газ, який Росія постачає до Туреччини. У цьому питанні найбільш радикальні путінські прихильники пропонують залишити країну без газопостачання через "зраду".

На Росії навіть знайшлися сміливці, які дещо критикували свого вождя. До слова, користувачі обурені, що Путін будує газовий хаб для Туреччини й передає зброю, коли Ердоган – робить заяви у підтримку України.

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