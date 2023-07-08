Кроме этого, они также затронут тему "зернового соглашения", где Турция играет роль посредника вместе с ООН. Эрдоган хочет продлить ее еще на 2 года.

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Эрдоган высказался по поводу предстоящего визита Путина

В ходе пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Эрдоган подчеркнул, что уже обсудил с Путиным вопрос обмена военнопленных между Украиной и Россией. Кроме того, он пригласил российского диктатора навестить Турцию.

Путин посетит Турцию в следующем месяце. У нас будет возможность снова обсудить этот вопрос с глазу на глаз,

– подчеркнул Эрдоган.

Он также выразил надежду, что о конкретных результатах обмена удастся договориться уже в ближайшее время. Президент Турции также подтвердил, что намерен обсудить с Путиным вопросы Черноморской зерновой инициативы.

В заключение Эрдоган выразил надежду, что оба вопроса важны в повестке дня как Турции, так и России. К тому же он заверил, что продолжит общаться с Путиным как по телефону, так и лично.

Песков прокомментировал вероятную поездку Путина

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал российским пропагандистам о возможном визите диктатора в Турцию. Он подчеркнул, что пока точной даты этой поездки нет

Несмотря на это, Песков подчеркнул, что "контакты Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом возможны". Однако он отказался комментировать дальнейшие действия по этим переговорам.

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