Президент Турции Реджеп Эрдоган во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским поддержал намерения Украины стать частью НАТО, сообщает 24 Канал. По его словам, наше государство заслуживает этого.

Достойно внимания Итоги встречи Зеленского и Эрдогана в Турции: основные положения по пресс-конференции президентов

Турция будет поддерживать Украину

Лидер Турции подчеркнул, что его государство будет продолжать оказывать поддержку Украине во всех сферах и делать все для того, чтобы помочь нашему государству встать на ноги после завершения войны.

Более того, Реджеп Эрдоган открыто поддержал вступление Украины в НАТО.

Украина заслуживает стать членом НАТО,

– заявил Эрдоган.

Следует отметить, что Турция ранее заблокировала вступление Швеции в НАТО и поддержала присоединение Финляндии к Альянсу. В то же время, заявление турецкого лидера может стать шоком для Кремля. Дело в том, что, несмотря на поддержку Украины, Турция пытается выступать в роли посредника в войне и поддерживает контакты с российской стороной.

Кто уже поддержал вступление Украины в НАТО

Турция – 22-й член Альянса, который поддерживает вступление нашего государства в НАТО. Кроме нее, свою поддержку нашему государству уже выразили такие члены Альянса как:

Словакия;

Польша;

Литва;

Латвия;

Эстония;

Финляндия;

Норвегия;

Исландия;

Канада;

Дания;

Германия;

Чехия;

Румыния;

Черногория;

Словения;

Италия;

Нидерланды;

Бельгия;

Франция;

Испания;

Болгария.

Также перспективу нашего членства в НАТО поддержала Швеция – государство, которое, вероятно, следующим пополнит Альянс и станет 32-м членом.

Пока поддержку членства Украины не выражали Албания, Хорватия, Греция, Венгрия, Люксембург, Северная Македония, Португалия, Великобритания и США.

Важно! Для вступления страны в НАТО необходима единодушная поддержка всех членов Альянса.

Напомним, что Украина подала заявку на членство в НАТО еще 30 сентября 2022 в ответ на провозглашение России об аннексии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. До сих пор Альянс официально не ответил на заявку Украины и, как ожидается, это сделают во время саммита в Вильнюсе 11 – 12 июля.

Накануне Владимир Зеленский отметил, что наше государство понимает, что не может присоединиться к Североатлантическому союзу во время полномасштабной войны, однако рассчитывает на сигналы о том, что после победы мы станем полноправными членами НАТО.